Estacionamiento medido: cuánto recauda el Municipio y cuánto se queda Altec por mes

Solo en el primer semestre del año se recaudaron $677 millones por estacionar en la calle. ¿Cómo se distribuye el dinero y cuánto le queda a Cipolletti?

El municipio de Cipolletti solo se queda con el 41% de la recaudación total cada mes del servicio de estacionamiento medido.

El estacionamiento medido en Cipolletti comenzó a funcionar oficialmente en 2017, siguiendo el modelo implementado en otras ciudades del país. La iniciativa surgió como respuesta a una problemática puntual de ese momento: la escasez de lugares disponibles para estacionar , principalmente en el casco céntrico de la ciudad.

Sin embargo, a casi una década de su implementación, encontrar un lugar para estacionar en las zonas pagas continúa siendo una odisea cotidiana , especialmente en los horarios de mayor circulación por trámites bancarios, judiciales o comerciales. El sistema opera de 8 a 17 , pero el costo de la tarifa no parece desalentar la demanda. El fenómeno responde, en gran medida, al crecimiento sostenido del parque automotor de los últimos años y al volumen creciente de personas que transitan diariamente la ciudad por motivos laborales, médicos y administrativos.

La legislación municipal establece que la empresa operadora del servicio de estacionamiento medido debe renovar su contrato cada cinco años . Desde el inicio del sistema, esa tarea recayó en Altec , la empresa pública provincial dedicada al desarrollo de tecnología para organismos públicos y privados. Desde entonces, su contratación por parte del Municipio de Cipolletti se mantiene vigente .

La empresa estatal Altec continúa las operaciones desde la entrada en vigencia en 2017 en Cipolletti.

El mecanismo de distribución entre la empresa y el Estado municipal establece que el 59% de lo recaudado queda en manos de Altec, mientras que el 41% restante ingresa de forma directa a las arcas municipales. Esta proporción se mantiene estable mes a mes, independientemente de las fluctuaciones en los montos totales recaudados.

Estacionamiento Medido Cipolletti recaudación 2026 - LMC

Los números de 2026

Según datos oficiales a los que accedió LM Cipolletti correspondientes al primer semestre de 2026, la recaudación total del estacionamiento medido en Cipolletti alcanzó los $677.100.877,24 entre enero y junio. De ese total, $277.663.304,68 quedaron en poder del Municipio, mientras que $399.437.572,56 fueron percibidos por Altec.

El detalle mes a mes muestra cierta variabilidad: en enero se recaudaron $115.671.108,97; en febrero, $104.740.141,85; en marzo, el mes más bajo del semestre, $95.987.754,77. A partir de abril la recaudación mostró una tendencia de recuperación, con $113.330.591,37, seguida por mayo, el mes de mayor recaudación con $124.205.622,58, y junio, que cerró con $123.165.657,70.

Estos ingresos no provienen únicamente del pago por hora de estacionamiento. La cifra incluye también las multas por incumplimiento y los cánones mensuales que abonan los frentistas y diversas instituciones, como hoteles, entidades bancarias y centros de salud privados, conceptos que el propio cuadro tarifario municipal contempla de manera diferenciada.

ESTACIONAMIENTO MEDIDO ECP (23) Desde el 1 de julio, estacionar en la ciudad saldrá más caro. Estefania Petrella

El nuevo aumento, en contexto

Este análisis de recaudación llega justo cuando el sistema vuelve a actualizar sus tarifas. Desde este miércoles 1° de julio, la primera hora de estacionamiento pasará a costar $535, la segunda $670 y la tercera $805, según lo establecido en la Resolución N°721/26 del Boletín Oficial municipal. El ajuste responde al mecanismo de actualización periódica basado en el último IPC publicado por el INDEC, que en este caso correspondió a mayo y fue del 2,1%.

Con este nuevo incremento, es esperable que los montos recaudados en julio y los meses siguientes continúen la tendencia ascendente que ya se observa en la serie de 2026, más allá de las variaciones estacionales que pueda registrar el uso del sistema.

estacionamiento medido cipolletti Las cuadras con estacionamiento medido en Cipolletti no tuvieron crecimiento en el último tiempo.

Zonas sin expansión

Actualmente, las cuadras alcanzadas por el sistema tarifado comprenden el cuadrante delimitado por las calles Mengelle, Libertad, Alem y Vélez Sarsfield. Pese al alto flujo vehicular que registran otros sectores de la ciudad —como Esmeralda, Naciones Unidas y Mariano Moreno—, hasta el momento no prosperaron proyectos para extender el área de cobertura del estacionamiento medido hacia esas zonas.

La falta de expansión del sistema, sumada al crecimiento del parque automotor, perpetúa la dificultad para encontrar estacionamiento en el microcentro, un problema que la tarifa paga no logró resolver en casi diez años de funcionamiento.