El traspaso del Tren del Valle a la Provincia: se conocieron detalles

La comisión legislativa recibió a autoridades provinciales, allí delinearon cómo será el traspaso y que pasará con el puente ferroviario en Cipolletti.

La comisión del Tren del Valle recibió los informes sobre el traspaso del servicio a la provincia.

La comisión legislativa especial del Tren del Valle se reunió este lunes en la Legislatura de Río Negro para analizar los informes oficiales vinculados a la reactivación del servicio ferroviario de pasajeros. El objetivo central es extender el recorrido desde Chichinales hasta Cipolletti , en un contexto marcado por la creciente demanda de alternativas de transporte en el Alto Valle.

Durante el encuentro, participaron el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren , y autoridades de Tren Patagónico, quienes brindaron detalles técnicos, legales y operativos sobre el estado del proyecto. Además, se renovaron las autoridades de la comisión, que continuará presidida por la legisladora Lorena Matzen .

En su exposición, Echarren explicó que la reactivación del tren requiere la firma de tres convenios fundamentales con el Estado nacional. Estos acuerdos permitirían avanzar en el traspaso de competencias, la utilización de las vías y la operación del servicio, actualmente bajo jurisdicción nacional.

El Tren del Valle pasará de Nación a provincia luego de la firma de los convenios que se están elaborando.

El funcionario también indicó que uno de los puntos centrales es determinar el nivel de inversión necesario para poner en condiciones la infraestructura ferroviaria. Esto incluye la reparación de vías, estaciones y sistemas de seguridad, indispensables para garantizar un servicio eficiente y confiable.

Uno de los planteos destacados fue el rechazo del gobierno provincial a la propuesta de Vialidad Nacional de modificar la traza ferroviaria en el sector del puente de Cipolletti. Echarren consideró que esa alternativa no es viable desde el punto de vista operativo y de seguridad.

En su lugar, la Provincia propone ensanchar la ruta a cuatro carriles y elevar la estructura ferroviaria existente. Según explicó, esta solución permitiría evitar los frecuentes accidentes protagonizados por camiones de carga que impactan contra el puente, mejorando la circulación vehicular y ferroviaria.

E.C.P PUENTE FERROVIARIO (15).JPG La provincia avanzará en el ensanchamiento de la calzada y elevar la infraestructura ferroviaria del puente sobre la ruta 151 en Cipolletti. Estefania Petrella

Material rodante y plazos operativos

El presidente de Tren Patagónico, Roberto López, informó que la empresa provincial ya dispone de tres formaciones tipo tripla, con capacidad para transportar hasta 200 pasajeros cada una. Sin embargo, advirtió que será necesaria una inversión cercana al millón de dólares para su puesta en funcionamiento.

Las reparaciones incluyen motores de tracción, sistemas de climatización y equipamiento de seguridad. López detalló que, una vez firmados los acuerdos con Nación, la provincia contará con un plazo de 120 días para iniciar las operaciones, tras realizar un relevamiento integral de inventarios.

Infraestructura y velocidad del servicio

Otro aspecto clave abordado durante la reunión fue el estado de las vías ferroviarias. López subrayó que la empresa Ferrosur deberá garantizar condiciones adecuadas para alcanzar una velocidad comercial de al menos 40 kilómetros por hora, considerada mínima para que el servicio sea competitivo.

Asimismo, explicó que las estaciones actuales están bajo administración municipal, lo que limita la intervención directa de la Provincia. No obstante, señaló que el proyecto contempla la construcción de nuevos apeaderos, aunque ninguna obra podrá licitarse hasta formalizar la transferencia legal de la traza.

tren patagonico.jpg El Tren Patagónico ya cuenta con tres formaciones tipo tripla para transportar 200 pasajeros.

En relación al personal, López indicó que se analiza un esquema de retiros voluntarios para los trabajadores ferroviarios dependientes de Nación. Posteriormente, podrían ser incorporados al Tren Patagónico bajo su convenio colectivo de trabajo, garantizando la continuidad laboral.

Este proceso forma parte de las negociaciones con la empresa estatal SOFSE y Ferrosur, en el marco de la reorganización del sistema ferroviario. Según se indicó, se busca asegurar una transición ordenada y sin conflictos laborales que puedan demorar la puesta en marcha del servicio.

Apoyo político y advertencias

Durante la reunión, distintos legisladores expresaron su respaldo a la iniciativa. Magdalena Odarda sostuvo que la reactivación del tren representa una inversión estratégica para salvar vidas, en referencia a la alta accidentología vial en la región.

Por su parte, Javier Acevedo pidió garantizar frecuencias adecuadas para los trabajadores y advirtió sobre intereses económicos que podrían obstaculizar el proyecto. En tanto, Elba Mansilla y Pedro Dantas solicitaron precisiones sobre el marco legal y los costos de la infraestructura.

reunion legislativa tren del valle La comisión especial se reunió este lunes en la Legislatura provincial.

El reclamo de los vecinos

Uno de los momentos más significativos fue la intervención de Bersabé Contreras, vecina de General Roca, quien expuso la preocupación de los habitantes del Alto Valle por la falta de transporte. Aseguró que en lo que va de 2026 se registraron 52 muertes en accidentes viales.

Además, remarcó la necesidad de incluir a Chichinales en el recorrido, ya que muchos jóvenes dependen del transporte para estudiar. También denunció problemas en las vías, como pasos clandestinos y daños por riego, así como hechos de vandalismo contra formaciones ferroviarias.

En respuesta, el ministro Echarren aseguró que el proyecto cuenta con el respaldo de todos los niveles del Estado y reconoció la importancia de los aportes de los vecinos. Confirmó que se trabajará con los municipios para resolver problemas como el riego que afecta las vías.

Finalmente, destacó que el éxito del Tren del Valle dependerá de la articulación entre gobiernos, instituciones y la comunidad. Subrayó que se mantendrá un diálogo constante para garantizar que la reactivación del servicio se concrete de manera segura y sostenida.