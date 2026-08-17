Un hombre con tobillera GPS fue detenido tras resistirse a un control policial en Cipolletti

El procedimiento ocurrió en Esquiú y Jorge Newbery. El sospechoso intentó escapar, tenía cocaína y fue imputado por la Justicia.

Un hombre conocido en el ambiente delictivo fue detenido durante la noche del viernes en Cipolletti , luego de intentar escapar del personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) en un operativo de rutina. Tenía colocada una tobillera GPS para monitorear sus movimientos.

El hecho se registró alrededor de las 22:00 en la intersección de las calles Esquiú y Jorge Newbery , en las inmediaciones de una verdulería local.

Los efectivos policiales observaron que el hombre llevaba colocada a simple vista una tobillera electrónica . Al momento de solicitar su identificación, el sujeto adoptó una actitud agresiva e intentó ingresar a un comercio lindante para huir.

El operativo para detener al hombre con tobillera GPS

Durante la maniobra, el individuo realizó ademanes llevando una de sus manos hacia la zona de la cintura. Ante este gesto, el personal policial le dio la voz de alto en reiteradas oportunidades.

La intervención provocó la concentración de entre 10 y 15 personas en el lugar, quienes amenazaron e intentaron intimidar a los uniformados. Para controlar la situación, los efectivos redujeron al hombre y solicitaron refuerzos.

Imputaciones de la Justicia provincial y federal

En el lugar prestó colaboración personal de la Unidad 79°, correspondiente a esa jurisdicción, dependencia a la cual se trasladó al detenido. La Fiscalía de turno dispuso la imputación formal del sujeto por el delito de resistencia a la autoridad.

Posteriormente, durante el palpado de seguridad, los agentes hallaron entre sus pertenencias un envoltorio de nylon transparente con una sustancia compatible con cocaína, la cual, según declaraciones del propio detenido, estaba destinada al consumo personal.

Debido al hallazgo de la sustancia, se dio intervención a la Justicia Federal, que dispuso una segunda imputación por infracción a la Ley Nacional 23.737.