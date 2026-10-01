Un grupo de delincuentes redujo y ató a un vigilador durante el robo en un yacimiento cerca de Catriel. El camión fue localizado mediante su GPS.

Asaltaron una base de Techint en Río Negro, se llevaron un camión y el GPS permitió encontrarlo a pocos kilómetros.

Un violento asalto es investigado por la Policía de Río Negro y la Justicia luego de que un grupo de delincuentes ingresara a la base de la empresa Techint ubicada en el yacimiento Entre Lomas, a pocos kilómetros de Catriel .

El hecho ocurrió cuando un vigilador privado de 30 años realizaba una recorrida de rutina, a unos 150 metros de su puesto de control.

En ese momento fue interceptado por un grupo de entre cuatro y seis delincuentes encapuchados . Según el relato de la víctima, al menos uno de ellos exhibió un arma de fuego.

Los asaltantes redujeron al trabajador, lo golpearon y lo ataron. Luego lo trasladaron hasta un tráiler, donde quedó encerrado mientras uno de los integrantes de la banda permanecía vigilándolo.

Permanecieron más de dos horas en el lugar

De acuerdo con el testimonio del vigilador, los delincuentes permanecieron durante más de dos horas dentro del predio mientras concretaban el robo.

Antes de escapar, se llevaron distintos elementos, entre ellos teléfonos celulares, herramientas y cables de cobre.

También sustrajeron un camión Astra de color amarillo que estaba equipado con una hidrogrúa.

El vehículo, sin embargo, tenía instalado un sistema de geolocalización que terminó siendo determinante para el operativo policial.

El GPS marcó dónde estaba el camión

Después de recibir la denuncia, el personal policial solicitó las coordenadas emitidas por el dispositivo GPS instalado en el camión.

La información permitió conocer en tiempo real la ubicación aproximada del vehículo y desplegar un operativo de rastrillaje en la zona.

Finalmente, los efectivos encontraron el camión abandonado en una picada, a unos cuatro kilómetros de la base de Techint.

El rodado fue recuperado y quedó secuestrado en el marco de la investigación.

Buscan pistas para identificar a los asaltantes

Tras el hallazgo del vehículo, el trabajo policial y judicial se concentró en la búsqueda de evidencias que permitan reconstruir el asalto e identificar a los responsables.

En la escena del robo y en el sector donde apareció el camión trabajan integrantes del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones Judiciales.

Los especialistas realizan tareas para levantar huellas y recolectar otros elementos de interés para la causa, bajo las directivas de la Fiscalía de turno.

La investigación continúa para determinar cómo ingresó el grupo al predio, qué ocurrió durante las horas que permaneció allí y quiénes participaron del asalto.