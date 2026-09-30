La enseña provincial fue izada por primera vez en Viedma en 2009. Cada una de sus estrellas representa un departamento y cada color tiene un significado propio.

Por qué el 1 de octubre es el Día de la Bandera de Río Negro y qué simbolizan sus 13 estrellas.

Río Negro conmemora hoy, 1 de octubre, el Día de la Bandera provincial . La fecha recuerda la primera vez que se izó el pabellón en Viedma, capital de la provincia, en la Plazoleta del Fundador .

La provincia tardó varios años en tener un emblema propio. La decisión de contar con una bandera nació de la Ley N°4362 , sancionada el 4 de noviembre de 2008 , que creó una comisión especial. El diseño surgió de un concurso público realizado en 2008.

El 31 de julio de 2009 la Legislatura sancionó la Ley 4.431, que adoptó como bandera provincial el diseño de Daniel Cuomo , ganador del certamen. La primera vez que flameó fue el 1 de octubre de 2009, cuando funcionarios de los tres poderes la izaron al pie del monumento a Francisco de Viedma y Narváez, fundador de Viedma, a orillas del río Negro.

La fecha se convirtió en jornada oficial varios años después: el Día de la Bandera de Río Negro fue consagrado por la ley 5134, promulgada por la Legislatura en 2016.

Río Negro celebra 70 años de provincialización. Archivo

Por qué tiene 13 estrellas

El diseño lleva trece estrellas blancas de cinco puntas, dispuestas en círculo sobre un cantón de fondo negro. Cada una simboliza uno de los trece departamentos de la provincia.

Entre ellos está General Roca, el departamento al que pertenece Cipolletti, junto con Adolfo Alsina, Avellaneda, Bariloche, Conesa, El Cuy, 9 de Julio, Ñorquincó, Pichi Mahuida, Pilcaniyeu, San Antonio, Valcheta y 25 de Mayo.

El significado de cada color

La franja azul superior alude a la justicia y a los abundantes recursos acuíferos del territorio: los lagos de la cordillera, los ríos y arroyos, los canales de riego en los valles fértiles y el contacto con el mar atlántico. En tanto, la franja blanca central representa la unidad provincial y es interpretada también como la conjunción de todos los colores, evocando la integración social y el equilibrio entre los poderes provinciales. Finalmente, la franja verde inferior simboliza la esperanza y la riqueza de la tierra, reflejando la producción agrícola y ganadera, los bosques cordilleranos y el trabajo fecundo de los pioneros y productores actuales.

El conjunto representa a quienes habitan el territorio provincial, desde la cordillera hasta el mar, pasando por los valles y la meseta.

Este jueves 1 de octubre, estudiantes de 5° grado de Cipolletti realizar la promesa de lealtad a la bandera en la Isla Jordán. Estefania Petrella

A orillas del río Negro, estudiantes de Cipolletti protagonizarán un histórico acto

Por primera vez en la historia, estudiantes de quinto grado de Cipolletti realizarán la Promesa de Lealtad a la Bandera de Río Negro en un escenario diferente al escolar. La ceremonia tendrá un marco especialmente vinculado con la identidad provincial: las orillas del río Negro.

El acto se desarrollará este jueves 1 de octubre en la Isla Jordán y reunirá a alumnos de distintas escuelas de la ciudad. La actividad coincidirá con el Día de la Bandera de Río Negro, establecido para recordar la primera vez que fue izada oficialmente.

La jornada tendrá dos turnos para permitir la participación de los establecimientos educativos.

El primero se desarrollará entre las 10 y las 11.30, mientras que el segundo está previsto desde las 13.30 hasta las 15 horas.

La convocatoria también está abierta a la comunidad, que podrá acercarse hasta la Isla Jordán para acompañar a los estudiantes. Será una ceremonia particular porque marcará la incorporación de una nueva promesa dentro de la trayectoria escolar de los alumnos rionegrinos.