Resurgir de las cenizas: Tras el incendio y mucho esfuerzo, se inaugura el Nuevo Centro Comunitario del Don Bosco
El acto oficial tendrá lugar el sábado y será abierto a toda la familia. Uno de los momentos más emotivos que se prevén en el marco del 123 Aniversario de Cipolletti.
En el marco del 123° Aniversario de Cipolletti, la ciudad se prepara para la inauguración del nuevo Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio Don Bosco. El acto oficial tendrá lugar el próximo sábadoa las 14:30 y contará con una celebración abierta a toda la familia, con variadas propuestas culturales y recreativas para los vecinos del sector.
El moderno establecimiento, ubicado en la intersección de las calles Perú y Primeros Pobladores, reemplaza al edificio anterior que sufrió pérdidas totales tras un incendio acontecido en 2023. Esta obra representa una significativa recuperación y puesta en valor de un punto de encuentro fundamental para la vida social y afectiva de la comunidad.
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La concreción del proyecto fue posible gracias al trabajo coordinado entre el gobierno de la provincia de Río Negro -a través del programa “Junto al Municipio Construyendo Provincia”- y la Municipalidad de Cipolletti. La construcción del inmueble estuvo a cargo de la empresa licitada Quatro SRL.
Desde la Secretaría de Obras Públicas remarcaron que, debido a su ubicación estratégica, la obra tendrá un impacto positivo directo no solo en el barrio Don Bosco, sino también en las zonas adyacentes. De este modo, dijeron, la municipalidad apunta a diversificar y potenciar la oferta de actividades deportivas, culturales y talleres para emprendedores.
Características de la obra y proyectos a futuro
En esta primera etapa, se ejecutó una estructura de 280 m² que incluye:
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Un salón multipropósito destinado a diversos talleres y eventos comunitarios.
Una batería de servicios completos que contempla baños y depósitos.
Una cocina comunitaria adaptada, diseñada para que los emprendedores locales desarrollen sus actividades y elaboren alimentos destinados a la venta con la debida certificación.
Además de la edificación principal, se llevaron a cabo trabajos de readecuación en el entorno exterior, que abarcan la construcción de nuevas veredas, la colocación de iluminación exterior, parquización con césped en pan y la instalación de un sistema de riego automático.
Para más adelante, se proyecta una segunda etapa de 150 m², la cual incorporará aulas de capacitación, oficinas administrativas, depósito para carga y descarga privada, office y sala de máquinas.
El Centro Comunitario del Barrio Don Bosco resurge de la cenizas. Lo celebra todo Cipolletti.
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