Resurgir de las cenizas: Tras el incendio y mucho esfuerzo, se inaugura el Nuevo Centro Comunitario del Don Bosco

El acto oficial tendrá lugar el sábado y será abierto a toda la familia. Uno de los momentos más emotivos que se prevén en el marco del 123 Aniversario de Cipolletti.

En el marco del 123° Aniversario de Cipolletti , la ciudad se prepara para la inauguración del nuevo Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio Don Bosco . El acto oficial tendrá lugar el próximo sábadoa las 14:30 y contará con una celebración abierta a toda la familia, con variadas propuestas culturales y recreativas para los vecinos del sector.

El moderno establecimiento, ubicado en la intersección de las calles Perú y Primeros Pobladores , reemplaza al edificio anterior que sufrió pérdidas totales tras un incendio acontecido en 2023 . Esta obra representa una significativa recuperación y puesta en valor de un punto de encuentro fundamental para la vida social y afectiva de la comunidad.

La concreción del proyecto fue posible gracias al trabajo coordinado entre el gobierno de la provincia de Río Negro -a través del programa “Junto al Municipio Construyendo Provincia”- y la Municipalidad de Cipolletti . La construcción del inmueble estuvo a cargo de la empresa licitada Quatro SRL .

El viejo Centro Comunitario del barrio Don Bosco ardió hace unos años. La destrucción fue total.

Desde la Secretaría de Obras Públicas remarcaron que, debido a su ubicación estratégica, la obra tendrá un impacto positivo directo no solo en el barrio Don Bosco, sino también en las zonas adyacentes. De este modo, dijeron, la municipalidad apunta a diversificar y potenciar la oferta de actividades deportivas, culturales y talleres para emprendedores.

Características de la obra y proyectos a futuro

En esta primera etapa, se ejecutó una estructura de 280 m² que incluye:

Un salón multipropósito destinado a diversos talleres y eventos comunitarios.

Una batería de servicios completos que contempla baños y depósitos.

Una cocina comunitaria adaptada, diseñada para que los emprendedores locales desarrollen sus actividades y elaboren alimentos destinados a la venta con la debida certificación.

Una obra rápida y moderna.

Además de la edificación principal, se llevaron a cabo trabajos de readecuación en el entorno exterior, que abarcan la construcción de nuevas veredas, la colocación de iluminación exterior, parquización con césped en pan y la instalación de un sistema de riego automático.

Para más adelante, se proyecta una segunda etapa de 150 m², la cual incorporará aulas de capacitación, oficinas administrativas, depósito para carga y descarga privada, office y sala de máquinas.

El Centro Comunitario del Barrio Don Bosco resurge de la cenizas. Lo celebra todo Cipolletti.