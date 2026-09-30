Un auto chocó contra el tren de carga en el cruce de Circunvalación Humberto Illia de Cipolletti

Ocurrió durante la madrugada de este miércoles y no se registraron heridos. Hubo un notable operativo de emergencia. En Neuquén hubo un incidente similar con el Tren del Valle.

Un Fiat Cronos chocó contra el tren de cargas en el paso a nivel de la avenida Circunvalación Humberto Illia, en la zona norte de Cipolletti . Afortunadamente, las tres personas que viajaban en el auto, entre ellas un menor, no sufrieron heridas, aunque si flor de susto.

El incidente vial se registró durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 2 e involucró una formación de cargas perteneciente a Ferrosur Roca. Un llamado a la Central de Emergencias 911 hizo poner en marcha de inmediato un operativo de asistencia.

Personal del Destacamento Policía 128 de Ferri, que depende de la Comisaría 32 del barrio La Paz, se desplazó rápidamente al lugar, donde constató que, efectivamente, el vehículo había impactado contra el tren.

De manera preventiva, acudieron al sitio equipos del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme) y de Protección Civil, cuyos profesionales evaluaron a los ocupantes del Fiat, un adulto y sus dos hijos, uno de ellos menor, y confirmaron que ninguno requería traslado hacia el hospital.

Efectivos policiales y personal del área de emergencias coordinaron las tareas en el sector para asegurar la zona, dado que se tragistraba un intenso tránsito vehicular, y realizar las actuaciones correspondientes.

El cruce de vías de Circunvalación Illia, que conduce a la rotonda del Tercer Puente y la Ruta 151, no cuenta con sistema de barreras ni alarma sonora para alertar el paso de las formaciones, como en la mayoría de los pasos a nivel de la región. Además aquí la además que la iluminación es escasa, Solo carteles con la cruz de San Andrés advierten a los automovilistas la proximidad de las vías.

En Neuquén, chocaron el Tren del Valle

Un Volkswagen Up rojo y una formación del Tren del Valle protagonizaron un fuerte choque durante la mañana de este miércoles en la zona de calle Linares, en la ciudad de Neuquén. El impacto provocó importantes complicaciones para la circulación y obligó a interrumpir completamente el tránsito en el sector.

El siniestro ocurrió cuando el tren avanzaba desde Cipolletti hacia Neuquén, mientras que el Volkswagen Up circulaba por calle Linares. De acuerdo con la información aportada en el lugar, el automóvil había cruzado recientemente hacia calle Independencia cuando se produjo la colisión con la formación ferroviaria.

Según explicó el maquinista, el conductor del Volkswagen Up no habría advertido que el tren estaba atravesando la bocacalle. En esas circunstancias, el vehículo intentó avanzar y terminó impactando contra la formación que se encontraba en plena circulación.

Tras el choque, el conductor del automóvil pudo salir del vehículo por sus propios medios. Personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) llegó rápidamente al lugar y trasladó al hombre a la ambulancia para realizarle una evaluación y brindarle asistencia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el conductor no presentaría heridas de consideración, aunque sufrió un golpe importante como consecuencia del impacto. Los equipos de emergencia permanecieron en el sector para controlar su estado y determinar si era necesario realizar un traslado para una evaluación médica más completa.

La formación ferroviaria quedó atravesada en la bocacalle después del choque, lo que generó un corte total de la circulación. La presencia del tren impide actualmente el paso de vehículos por calle Linares en sentido norte-sur.

Operativo de emergencia

El lugar trabajó de personal de emergencia y de las autoridades encargadas de ordenar el tránsito mientras se aguardaba la posibilidad de retirar o movilizar la formación ferroviaria, ya que el accidente generó demoras y complicaciones para quienes intentaban atravesar la zona, por lo que se recomendaba evitar el sector y utilizar recorridos alternativos hasta que pudiera ser liberado el paso.

Por el momento, se investigan las circunstancias en las que ocurrió el choque y se busca determinar con precisión cómo se produjo la maniobra que terminó con el Volkswagen Up impactando contra el tren. Entre las medidas llevadas a cabo por el personal policial se encontró el test de alcoholemia a ambos conductores.

Tras el control realizado por el personal del SIEN, se determinó que el conductor del auto no presentaba heridas de consideración, por lo que se le dio el alta en el lugar para que pudiera cooperar con los efectivos en la reconstrucción del siniestro vial.