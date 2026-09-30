Se durmió en el KoKo, su hermana tuvo que ir a buscarlo a Roca y lo escrachó, provocando una revolución de reacciones

Era de noche, tarde y el muchacho debía bajarse en Cipolletti... Cientos de usuarios de Tik Tok se sintieron identificados con él y contaron sus anécdotas. Catarsis colectiva.

Un viaje nocturno en el KoKo , el cansancio acumulado de la jornada y el cabeceo inevitable sobre la Ruta Chica . La fórmula es un clásico del Alto Valle , pero esta vez terminó convertida en un divertido video viral. Una usuaria de TikTok expuso sin piedad a su hermano al tener que ir a buscarlo en auto de noche tarde hasta General Roca , luego de que el muchacho se quedara profundamente dormido y pasara de largo su parada en Cipolletti .

El video, subido desde la cuenta camilamartinez9348 , refleja la escena desde el interior del vehículo: se ve al joven caminando resignado hacia el auto en medio de la noche para emprender el regreso a casa.

La publicación está acompañada por una posdata contundente: "PD: venís a buscar a tu hermano a Roca porque se quedó dormido y tenía que bajarse en Cipo", todo ambientado con un conocido y encajado audio de fondo: "El guachín no se da cuenta de sus guachinadas porque vive rodeado de guachines que aplauden sus guachinadas. No seas guachín...", sugiere.

"A todos nos pasó": la catarsis de los usuarios en los comentarios

Lejos de quedar en una simple broma entre hermanos, la sección de comentarios se convirtió rápidamente en un foro de catarsis colectiva, donde cientos de pasajeros del Alto Valle compartieron anécdotas idénticas sobre el trayecto interurbano.

"Hermano del año por ir a buscarlo a esa hora, a mí me dejaban durmiendo en la terminal hasta el primer coche de la mañana", bromeó un usuario. Otra joven relató: "Tranquilamente podría ser yo. Salí de cursar en Neuquén, cerré los ojos un segundo en Fernández Oro y me desperté cuando el chofer me prendió la luz en la terminal de Roca".

Entre las respuestas no faltaron quienes recordaron experiencias aún más extremas: "Agradecé que quedó en Roca, un amigo se durmió en Cipo y terminó en Regina con el colectivo en el galpón", comentó otro internauta.

Entre alarmas fallidas, favores pedidos a los choferes y viajes de rescate por la ruta 65, el video demostró que la "maldición de dormirse en el KoKo" es un auténtico rito de pasaje para cualquier habitante de la región.