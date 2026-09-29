Impactante choque en Cipolletti: una conductora perdió el control y se estrelló contra tres autos estacionados

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes sobre la calle Buenos Aires. La mujer debió ser asistida y trasladada al hospital local.

Un impactante accidente vial alteró la tranquilidad de los vecinos del barrio Del Trabajo a primera hora de este martes. Alrededor de las 8:30, una mujer que transitaba a bordo de su vehículo perdió el control por motivos que aún se intentan esclarecer y terminó chocando en cadena a tres automóviles que se encontraban estacionados sobre la calle Buenos Aires.

El fuerte estruendo alertó a los residentes de la zona, quienes salieron a la calle y se encontraron con una escena de importantes daños materiales. A raíz de la violencia de las colisiones consecutivas, los cuatro autos involucrados terminaron con serias roturas en sus carrocerías.

Minutos después del siniestro, personal del Sistema Integrado de Atención Médica de Emergencias (SIARME) se hizo presente en el lugar para asistir a la conductora. Tras una primera evaluación médica donde se constataron traumatismos en la zona del tórax y el cuello, la mujer fue trasladada en ambulancia hacia el hospital local para someterse a estudios de mayor complejidad.

En el sitio trabajaron efectivos policiales realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho y precisar las causas que llevaron a la conductora a perder el dominio del rodado.

Simularon ser clientes y eran ladrones: así fue el robo en un comercio céntrico de Cipolletti

Una pareja ingresó a un local de indumentaria del centro de Cipolletti simulando ser clientes y comenzaron a consultar por el precio de distintos productos. Minutos más tarde, la mujer se dirigió hacia el sector de probadores y el hombre fue hasta el sector de ropa interior.

Luego de permanecer un rato en el interior, ambos se dirigieron rápidamente hacia la salida. En ese momento, se activó la alarma del comercio y los sospechosos escaparon a pie por calle Sarmiento en dirección a 9 de Julio.

Tras revisar el inventario, la encargada constató el faltante de varios packs de medias y prendas masculinas de primeras marcas. Llamaron a la policía, y tras el alerta, los efectivos de la Comisaría Cuarta encontraron a la pareja en Miguel Muñoz y Colombia, les hicieron una requisa y encontraron los elementos robados.

La mujer y el hombre fueron trasladados a la unidad policial y quedaron detenidos. La Fiscalía de turno dispuso el inicio de un legajo de investigación por el delito de hurto y ordenó la restitución de las prendas recuperadas a la comerciante.

Rompió una vidriera en el centro y quedó detenido

Un hombre de 33 años fue detenido en la madrugada de este martes en el centro de la ciudad, luego de romper los vidrios e intentar ingresar a una vivienda en obra que se encontraba desocupada.

El hecho se registró pasadas la medianoche en la intersección de las calles Italia y San Martín. El propietario del inmueble, quien se encontraba en la planta alta de la propiedad, escuchó el estallido del cristal de una ventana en el piso inferior. Al asomarse, advirtió la presencia del sospechoso intentando acceder al interior del recinto.

Ante la situación, el vecino solicitó auxilio inmediato a la central de emergencias 911 y, con la colaboración de un transeúnte de la zona, logró contener al involucrado hasta la llegada del personal de la Comisaría 4ª.