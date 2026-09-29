Avanza el plan de cordón cuneta en diferentes sectores de Cipolletti

El Municipio avanza con el plan de cordón cuneta en Antártida Argentina, General Paz y el Distrito Vecinal Noreste para mejorar la infraestructura vial.

Avanza la obra de cordón cuneta en barrios de la zona norte de Cipolletti.

El Municipio continúa con la ejecución del Plan de Cordones Cuneta en diversos sectores de la ciudad. Esta iniciativa busca consolidar una obra clave para el desarrollo de la infraestructura urbana local, beneficiando de forma directa la circulación diaria.

Los trabajos aportan un ordenamiento integral tanto vial como peatonal, al delimitar con precisión las calzadas y las veredas. Asimismo, la instalación de esta infraestructura mejora el drenaje pluvial y las tareas de limpieza, además de brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

Dentro de los frentes de obra activos, el programa municipal se despliega simultáneamente en puntos estratégicos como el barrio Antártida Argentina , la calle General Paz y el Distrito Vecinal Noreste .

Trabajos en el barrio Antártida Argentina

En el barrio Antártida Argentina, la obra comprende un total de 90 cuadras de cordón cuneta. Este avance permitirá progresar posteriormente en la construcción de veredas y en el ordenamiento integral de todo el sector.

Durante la presente semana, las tareas se concentran en las inmediaciones de la plaza ubicada sobre la calle Homero Manzi, en el tramo comprendido entre Río Neuquén y Río Salado. En ese punto se están finalizando las bases requeridas para la colocación de hormigón.

Obras sobre la calle General Paz y conectividad vial

Por otra parte, se registra un progreso continuo en el cordón cuneta sobre la calle General Paz (Ruta Chica), en el trayecto ubicado entre Toschi y la Circunvalación Perón.

Esta intervención busca acondicionar el sector para que Vialidad Provincial pueda continuar con los trabajos de reparación y repavimentación en los tramos más deteriorados. La labor resulta estratégica, ya que permitirá optimizar la conectividad y la seguridad vial en uno de los accesos principales a la ciudad.

Avances en el Distrito Vecinal Noreste

En el Distrito Vecinal Noreste, los trabajos sobre la calle El Chañar registran un nivel de avance que alcanza el 64%.

A su vez, a lo largo de la presente semana se ejecutan tareas de colocación de hormigón sobre la calle Chichinales con proyección hacia el norte. Estas acciones forman parte del plan de infraestructura urbana impulsado para mejorar la calidad de vida de los vecinos y la transitabilidad en toda la ciudad.