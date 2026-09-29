A orillas del río Negro, estudiantes de Cipolletti protagonizarán un histórico acto

En el marco del Día de la Bandera de Río Negro, estudiantes de quinto grado participarán de una ceremonia inédita en la Isla Jordán.

Este jueves 1 de octubre, estudiantes de 5° grado de Cipolletti realizar la promesa de lealtad a la bandera en la Isla Jordán.

Por primera vez en la historia, estudiantes de quinto grado de Cipolletti realizarán la Promesa de Lealtad a la Bandera de Río Negro en un escenario diferente al escolar. La ceremonia tendrá un marco especialmente vinculado con la identidad provincial: las orillas del río Negro .

El acto se desarrollará este jueves 1 de octubre en la Isla Jordán y reunirá a alumnos de distintas escuelas de la ciudad. La actividad coincidirá con el Día de la Bandera de Río Negro , establecido para recordar la primera vez que fue izada oficialmente.

La jornada tendrá dos turnos para permitir la participación de los establecimientos educativos. El primero se desarrollará entre las 10 y las 11.30, mientras que el segundo está previsto desde las 13.30 hasta las 15.

La convocatoria también está abierta a la comunidad, que podrá acercarse hasta la Isla Jordán para acompañar a los estudiantes. Será una ceremonia particular porque marcará la incorporación de una nueva promesa dentro de la trayectoria escolar de los alumnos rionegrinos.

Por ley, los estudiantes de 5° grado deben realizar la promesa de lealtad a la bandera de Río Negro. Estefania Petrella

Una ceremonia que se incorpora a las escuelas de Río Negro

La Promesa de Lealtad a la Bandera provincial fue establecida en 2024 mediante la Ley 5748, sancionada por la Legislatura de Río Negro. La normativa instituyó formalmente la ceremonia para los estudiantes que cursan quinto grado de la escuela primaria.

La legislación alcanza tanto a establecimientos públicos como privados de educación primaria obligatoria. Determina además que la ceremonia debe realizarse cada 1 de octubre o, cuando las circunstancias lo requieran, durante el día hábil siguiente de cada año.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro quedó establecido como autoridad de aplicación y tiene a su cargo determinar las formalidades de la ceremonia.

El lugar elegido también le otorgará una característica distintiva al encuentro. La Isla Jordán es uno de los espacios naturales más representativos de Cipolletti y se encuentra directamente vinculada al curso de agua que da nombre a la provincia y a su bandera.

La ceremonia permitirá que los estudiantes participen de un acto específicamente dedicado a la insignia rionegrina, sumando así una instancia vinculada con la historia, la identidad y los símbolos propios de la provincia durante su recorrido por la escuela primaria.

Por qué el 1 de octubre es el Día de la Bandera de Río Negro

La fecha elegida para la promesa tiene relación directa con la historia de la insignia provincial. La Bandera de Río Negro fue izada por primera vez el 1 de octubre de 2009 en la Plazoleta del Fundador, ubicada en Viedma.

El sitio donde tuvo lugar aquel acontecimiento también posee una fuerte carga histórica. En ese sector de la capital provincial había desembarcado, más de 230 años atrás, Francisco de Viedma y Narváez, figura vinculada con los orígenes de la ciudad.

El diseño de la insignia rionegrina surgió de un concurso público que contó con participación de la comunidad. Desde aquel primer izamiento, el 1 de octubre quedó asociado a la bandera y posteriormente se consolidó como una jornada dedicada a su reconocimiento.

Ahora, esa conmemoración sumará en Cipolletti una ceremonia que tendrá como protagonistas a los alumnos de quinto grado. La propuesta busca reunir a distintas comunidades educativas para compartir uno de los momentos incorporados recientemente al calendario escolar de la provincia.