Calcatreu proyecta 16 años de producción y desarrollo minero en la Región Sur

Un estudio preliminar contempla 16 años de producción en el proyecto Calcatreu, impulsando el trabajo local en la Región Sur con reglas claras.

El estudio de Calcatreu determinó que la mina tiene 16 años de vida útil.

El Gobierno de Río Negro destacó los resultados del nuevo estudio económico preliminar del proyecto Calcatreu , que proyecta una vida útil de mina de aproximadamente 16 años . La iniciativa busca consolidar una nueva dimensión para el desarrollo minero en toda la Región Sur .

De acuerdo con las estimaciones oficiales, se prevé una producción total de 483.000 onzas de oro y 3,25 millones de onzas de plata . Estos números amplían la perspectiva productiva de largo plazo y abren un horizonte de crecimiento económico sustentado para las comunidades locales.

En este marco, la Provincia estableció como condición prioritaria el cumplimiento de la Ley 80/20 de mano de obra local. La normativa promueve la incorporación y capacitación de trabajadores rionegrinos, la contratación de proveedores de la zona y la aplicación de controles permanentes en materia laboral, de seguridad e higiene.

Reglas claras e impacto en el empleo local

Al evaluar el proyecto, el gobernador Alberto Weretilneck destacó: “La estrategia provincial combina previsibilidad y seguridad jurídica para quienes invierten con una condición central: los proyectos deben generar empleo, capacidades y actividad económica en las comunidades donde se desarrollan. Calcatreu representa una de las principales oportunidades para diversificar la matriz productiva de la Región Sur”.

La perspectiva de operar durante casi dos décadas facilita la planificación territorial sostenida. Esto se traducirá en mayor formación profesional, desarrollo de la cadena de proveedores y expansión de servicios en Ingeniero Jacobacci y otras poblaciones de la zona.

Potencial de exploración y nuevas oportunidades

Por otra parte, el informe técnico analiza distintos depósitos comprendidos dentro del distrito Calcatreu e indica la existencia de objetivos adicionales de exploración. Por este motivo, la escala proyectada en la actualidad podría ampliarse a partir de futuras campañas de prospección y nuevos hallazgos.

Para concluir, Alberto Weretilneck remarcó la meta principal del Ejecutivo provincial: “El desafío es que esa perspectiva productiva se transforme en desarrollo provincial concreto: inversión con reglas, trabajo rionegrino y recursos que generen nuevas oportunidades en la Región Sur”.