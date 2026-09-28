Alberto Weretilneck anunció la primera operación de Fogarío en el mercado de capitales

Fogarío comenzó a otorgar avales bursátiles para financiar pymes rionegrinas. La primera experiencia benefició a una empresa de San Antonio Oeste.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció una nueva herramienta económica para la provincia. El Fondo de Garantías de Río Negro ( Fogarío ) amplió su alcance institucional y comenzó a otorgar avales que permiten a las pequeñas y medianas empresas locales operar formalmente dentro del mercado de capitales.

Esta alternativa complementa las garantías tradicionales que el organismo provincial ya brindaba para el acceso a créditos en el sistema bancario. Con esta incorporación, las firmas rionegrinas pueden utilizar instrumentos financieros como cheques de pago diferido, pagarés bursátiles, obligaciones negociables y facturas de crédito electrónicas.

La medida busca facilitar el financiamiento para capital de trabajo e inversiones con las tasas más bajas disponibles en el mercado. La puesta en marcha de este mecanismo representa un avance significativo en la estrategia de acompañamiento a la actividad productiva de la región.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció una nueva etapa del programa Fogarío.

La primera operación en San Antonio Oeste

En el marco de esta novedad anunciada este 28 de septiembre de 2026, la entidad concretó su primera operación bursátil respaldando a Azul Pesquera, una pyme radicada en San Antonio Oeste.

En esta oportunidad, Fogarío otorgó el aval para la negociación de tres cheques de pago diferido. Gracias al respaldo estatal, la compañía marítima logró colocar dichos instrumentos en el mercado de capitales y obtener la liquidez necesaria en un plazo de solo 48 horas.

El instrumento utilizado permite a la firma obtener fondos de forma inmediata a partir de valores cuya fecha de cobro es futura. Durante el procedimiento, la institución rionegrina brindó asesoramiento y acompañamiento técnico continuo para garantizar el éxito de la transacción.

Un antecedente en el sistema bancario

El caso de Azul Pesquera ejemplifica el uso combinado de las distintas herramientas financieras que la provincia pone a disposición del sector privado. Con anterioridad a esta incursión en la bolsa, la firma pesquera ya había contado con el apoyo del fondo estatal.

En esa ocasión, Fogarío avaló un crédito gestionado ante el Banco Patagonia, destinado a la adquisición de maquinaria pesada y la compra de un equipo de frío para un vehículo utilitario. Dicho equipamiento ya fue adquirido y actualmente se encuentra en etapa de puesta a punto.

De este modo, la pyme combinó el financiamiento bancario tradicional para sus inversiones tecnológicas con la nueva vía del mercado de capitales para cubrir sus necesidades operativas cotidianas.