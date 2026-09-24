La Provincia abrió las ofertas para transformar uno de los principales corredores de Cipolletti, con nuevas calzadas, semáforos, iluminación y bicisenda.

Alberto Weretilneck habló de la obra que cambiará la Avenida Perón de Cipolletti: cuánto costará y qué harán.

La Avenida Presidente Juan Domingo Perón se prepara para una transformación integral que buscará mejorar la circulación, la seguridad vial y la conectividad de Cipolletti con otros sectores estratégicos de la ciudad.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler encabezaron la apertura de los sobres económicos para la obra, que estará financiada con fondos de CAF .

Durante el acto, Weretilneck destacó la magnitud del proyecto y lo ubicó entre las principales intervenciones viales de los últimos años en la ciudad.

“Es una de las obras viales más importantes de los últimos años o décadas en la historia de la ciudad”, afirmó el Gobernador.

Tres empresas presentaron sus ofertas

La licitación recibió tres propuestas económicas para llevar adelante los trabajos. Las ofertas fueron:

POSE S.A.: $31.359.513.591.

CECOSA S.A.: $29.593.832.047.

RIBEIRO S.R.L.: $27.444.098.358.

La intervención abarcará el tramo comprendido entre Vélez Sarsfield y la Circunvalación Presidente Arturo Illia, dividido en cinco sectores.

Qué cambios tendrá la avenida

El proyecto contempla una intervención integral del corredor, que actualmente concentra parte del tránsito vinculado con las rutas Provincial 65 y Nacional 22 y 151.

Entre las principales obras previstas se encuentran:

Calzadas de dos o tres carriles por sentido.

Nuevas intersecciones.

Semaforización.

Iluminación.

Bicisenda.

Adecuación de los desagües pluviales.

Mejoras en el espacio urbano.

El objetivo es ordenar uno de los corredores utilizados para ingresar y salir de Cipolletti y acompañar el crecimiento que experimentó la ciudad.

La conexión con la Circunvalación

Por su parte, Buteler destacó que la obra forma parte de un plan de infraestructura pensado para las próximas décadas y remarcó la importancia de conectar la Avenida Perón con otros trabajos que ya se encuentran en ejecución.

“Esta obra para nosotros es fundamental. Es una obra trascendental que acompañamos con la doble vía que ya está en ejecución, para que se conecte con la Avenida de Circunvalación”, sostuvo el intendente.

Weretilneck, en tanto, valoró el trabajo técnico previo a la licitación y sostuvo que el proceso permitirá avanzar con la ejecución del proyecto.

También habrá una nueva obra de iluminación

Durante la jornada, la Provincia anunció además un nuevo aporte de $120 millones al Municipio de Cipolletti para realizar una obra de iluminación sobre la Ruta Provincial 65.

Se trata de otro de los accesos estratégicos a la ciudad y una vía que tendrá un papel importante dentro del esquema de conectividad regional.

La mirada puesta en las rutas 22 y 151

El Gobernador también se refirió al futuro sistema vial del Alto Valle y a las gestiones para avanzar con mejoras sobre las rutas 22 y 151.

En ese marco, mencionó recursos previstos para las primeras intervenciones, un financiamiento de USD 60 millones de FONPLATA y el trabajo junto al Consejo Federal de Inversiones para proyectar el sistema vial de la región.

“Lo estratégico es definir qué sistema vial vamos a tener desde Cervantes a Campo Grande, y obviamente Cipolletti es de lo más importante”, afirmó Weretilneck.