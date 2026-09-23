¿Dónde está la primavera? Qué dice el pronóstico para los próximos días en Cipolletti

El arranque de la primavera en Cipolletti y el Alto Valle llega con un panorama meteorológico cambiante

¿Dónde estará la primavera? Qué dice el pronóstico para los próximos días en Cipolletti.

El arranque de la primavera en Cipolletti y el Alto Valle llega con un panorama meteorológico cambiante. De acuerdo con las estimaciones de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Naciona l (SMN), los vecinos de la región deberán preparar abrigos livianos y no descuidar el paraguas durante las próximas jornadas.

El jueves 24 se presentará como la jornada más inestable del período. Ambos organismos señalan un aumento de la nubosidad y la presencia de lluvias débiles intermitentes en la zona valletana, con probabilidades de precipitación que rondarán el 35% y 45%. El viento soplará moderado desde el sector oeste con ráfagas cercanas a los 35 km/h. En cuanto a la temperatura se estima una máxima de 19°C mientras que la mínima será de 10°C.

El comienzo del fin de semana viene con una mejora gradual y el viernes 25 será un día con cielo parcialmente nublado y un progresivo ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 22 °C, acompañada por una mínima de 9 °C. El viento mantendrá su presencia constante del oeste, aunque perderá intensidad al caer la noche.

El sábado 26 se perfila como la mejor jornada del periodo: se anticipa cielo parcialmente soleado a despejado, vientos leves rotando al sector este y una máxima que escalará hasta los 23 °C.

Finalmente, el domingo 27 continuará con temperaturas templadas, alcanzando una máxima de 22 °C y mínimas de 11°C. Hacia la tarde-noche, la nubosidad irá en aumento desde el sudoeste, con una leve probabilidad de chubascos aislados hacia el cierre del día.

Suspenden las clases por la alerta roja en varias ciudades de Neuquén: qué distritos comprende

Las autoridades de Educación decidieron suspender las clases en varios distritos de la provincia debido a la alerta roja que comenzó a regir a partir de este miércoles 23 y que se extenderá hasta el jueves 24 de septiembre.

A través de un comunicado de prensa, desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) informaron que quedan suspendidas las actividades presenciales en los Distritos III, IV, V, VII, IX, XI y XIV para este jueves. Explicaron que se tomó esa decisión a partir "ante la alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y recomendación de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil provincial, priorizando la seguridad y minimizando la circulación en rutas".

Las localidades comprendidas

De esta manera, la suspensión de actividades escolares a causa del alerta meteorológico, son las siguientes: Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal, Loncopué, Las Lajas, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Traful, Aluminé y Andacollo.

Medidas preventivas

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informaron que se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas junto al SMN, la AIC y los equipos técnicos provinciales, ante la presencia de lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y nevadas en sectores de alta montaña.

Indicaron que se prevé para las próximas horas “una intensificación de las precipitaciones, principalmente en la región sur de la provincia, con especial atención desde las 18 de este miércoles y durante la madrugada del jueves”.

Debido a las precipitaciones y nevadas registradas durante las últimas semanas, los suelos presentan un importante nivel de saturación, lo que puede favorecer escorrentías, desprendimientos de rocas, deslizamientos y caída de árboles.