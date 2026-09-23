Búsqueda del cartero desaparecido: se investiga su vínculo con la distribución de contenido de abuso sexual infantil

Fuentes judiciales confirmaron que la vivienda donde vive fue allanada semanas atrás y se le secuestraron varios dispositivos electrónicos.

Desde el jueves 10 de septiembre pasado se desconoce el paradero de Cristian Molina . Tras un aviso a su jefe de que ausentaría de su trabajo en un correo privado de la ciudad, se desconoce dónde está. Al tener declarado su vivienda - donde vive con su madre- en las 1224 viviendas, la denuncia fue realizada por ella en la Subcomisaría 79 el lunes 14 de septiembre.

A través de las redes sociales, vecinos compartieron su imagen para poder difundir la búsqueda y así dar, finalmente, con él. Luego de que trascienda que su progenitora sospechaba de actitudes que no eran comunes en él y la hacían suponer que atravesaba un cuadro depresivo, la comunidad difundió masivamente su foto con números de contacto. Al tener un trabajo relacionado con la atención y comunicación con los vecinos, mucha gente lo reconocía de antemano y 13 días después sigue siendo motivo de conversación en distintos espacios.

Junto con la descripción de ese comportamiento, corroborado por compañeros de trabajo, la madre contó que el hombre había dejado un video . Aquí se apunta a la particularidad de que fue grabado con el celular que le había otorgado la empresa ya que el suyo había sido secuestrado en el allanamiento realizado para su posterior investigación. Ese material está en poder del Ministerio Público Fiscal y forma parte de los indicios que acumula la causa.

Un allanamiento y una investigación en curso

Por otra parte, el jueves 17 de septiembre, LM Cipolletti pudo confirmar que hace unas dos semanas Molina fue objeto de un allanamiento en el que le secuestraron dispositivos electrónicos: entre ellos una computadora y su celular. Esos elementos serán peritados para determinar si contienen elementos incriminatorios. La causa del operativo tiene relación con una investigación a cargo de la fiscalía local.

Una investigación en curso

Fuentes judiciales consultadas explicaron a este medio que se encuentran a la espera de la información obtenida de las pericias informáticas que se realizarán en Viedma.

Luego de que ese proceso esté finalizado, se enviarán las observaciones y es ahí cuando se puede proceder a la formulación de cargos y, posteriormente, solicitar la orden de detención.

Lo que sí se pudo constatar es que la advertencia llegó desde un organismo internacional que se encarga -específicamente- de analizar este tipo de tráfico y de localizar los dispositivos donde circula material sensible vinculado a fotografías y/o material audiovisual que involucra a menores o más conocido como "material de abuso sexual infantil". En este sentido se agregó que la dirección de IP corresponde a un equipo perteneciente a Molina.

La policía busca a Cristian Molina y realiza intensos rastrillajes en la zona rural al norte de la ciudad, donde cámaras de seguridad lo captan por última vez. Gentileza

El último rastro

La búsqueda policial se lleva a cabo desde hace varios días e involucra distintas unidades ya que hay cámaras de video que lo registran por última vez en la zona norte de la ciudad.

Hasta el momento, han rastrillado en chacras, acequias, canales y descampados. Incluso se confirmó que avanzaron hacia las vías del ferrocarril que conducen a Ferri y la zona cercana a ese barrio. También se recorrieron los barrios Costa Sur y Norte, donde tendría conocidos.