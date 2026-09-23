Modernizan la planta cloacal de Cipolletti con una inversión superior a $130 millones

Aguas Rionegrinas ejecutó tareas de puesta en valor e inversiones sobre la planta de líquidos cloacales de la ciudad.

Aguas Rionegrinas avanza con un plan de modernización de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Cipolletti . Los trabajos apuntan a mejorar el proceso y reforzar la seguridad del predio.

La intervención contempla diferentes etapas e incluye la renovación de equipamiento considerado fundamental para el funcionamiento de las instalaciones. En paralelo, se ejecutaron tareas de limpieza y acondicionamiento general para poner en valor distintos sectores de la planta cipoleña.

Durante la primera etapa del proyecto, ARSA concretó la instalación de cinco nuevos aireadores. Estos equipos cumplen un papel central dentro del sistema de tratamiento y permiten optimizar el proceso que se desarrolla en las lagunas de líquidos cloacales.

Los aireadores favorecen las condiciones necesarias para que las bacterias aerobias y anaerobias presentes en las lagunas puedan desarrollar adecuadamente su función. De esta manera, la empresa busca garantizar el funcionamiento del sistema de acuerdo con la normativa vigente.

Incorporarán más equipos para ampliar la capacidad

La colocación de los cinco aireadores representa solamente una primera instancia del plan de modernización. Según se informó, también está prevista la adquisición de nuevas unidades para continuar ampliando y reforzando la capacidad de tratamiento de la planta.

La incorporación de ese equipamiento permitirá continuar fortaleciendo un proceso esencial dentro del sistema sanitario de Cipolletti. Las mejoras están orientadas tanto al funcionamiento de las instalaciones como a la actualización de los elementos utilizados diariamente para el tratamiento de los líquidos cloacales.

Dentro del mismo programa de intervención, Aguas Rionegrinas llevó adelante la limpieza y puesta en valor del predio. Estas tareas acompañaron la incorporación del nuevo equipamiento y forman parte de la renovación integral proyectada para las instalaciones.

La inversión comprometida supera los $130 millones y contempla, además de las mejoras vinculadas directamente con el tratamiento, una serie de intervenciones destinadas a reforzar las condiciones de seguridad dentro y alrededor del establecimiento.

Nuevas medidas contra hechos de vandalismo

Uno de los puntos centrales del proyecto está relacionado con la protección del predio. ARSA incorporó nueva iluminación y ejecutó un vallado perimetral con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y reducir la vulnerabilidad de las instalaciones.

A esas medidas se agregó la contratación de un servicio de vigilancia privada. La decisión apunta específicamente a reforzar la protección de la planta frente a posibles hechos de vandalismo que puedan afectar tanto las instalaciones como el equipamiento utilizado.

El esquema de seguridad todavía tendrá una nueva incorporación. Próximamente, está prevista la instalación de un sistema de videovigilancia que permitirá monitorear el predio y complementar las medidas que ya fueron implementadas durante esta primera etapa de trabajos.