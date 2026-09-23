El histórico ex Corpofrut cambia por completo: inauguraron dos etapas y ya comenzó la tercera

El histórico predio deportivo estrenó nuevos vestuarios, baños y oficinas para recibir a más de 6 mil deportistas. Ahora se avanza e un nuevo espacio.

El Municipio inauguró nuevas obras de remodelaciones en el Ex Corpofrut para continuar mejorando los espacios deportivos de la ciudad.

Cipolletti dio un nuevo paso en la renovación de su infraestructura deportiva con la inauguración de la primera y segunda etapa de la remodelación integral del Complejo Deportivo Municipal, utilizado diariamente por miles de vecinos.

Los trabajos permitieron incorporar nuevos vestuarios, baños públicos, una sala destinada al encuentro de las familias y oficinas para el funcionamiento de la Dirección General de Deportes. Las mejoras forman parte de la recuperación del histórico predio conocido como “ ex Corpofrut ”.

Desde el Municipio destacaron que más de 6.000 personas utilizan diariamente las instalaciones para participar de diferentes propuestas. La intervención busca mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades y brindar mayores comodidades tanto a deportistas como a sus familias.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el intendente Rodrigo Buteler, acompañado por el director general de Deportes, Leandro Domini. También participaron alumnos de las distintas escuelas deportivas municipales, vecinos y familias que habitualmente concurren al predio.

“Baños, vestuarios, todo un lujo, transformación total de los espacios deportivos de la ciudad apostando siempre al desarrollo de las personas de todas las edades”, expresó Buteler durante la presentación de las instalaciones renovadas.

Anunciaron una nueva obra para el Complejo Deportivo

Durante la actividad, el intendente también anticipó uno de los próximos trabajos previstos para el edificio. Se trata de la instalación de un nuevo sistema de calefacción, una intervención cuya proyección ya comenzó y que se concretará próximamente.

La incorporación permitirá mejorar las condiciones del establecimiento especialmente durante los meses de bajas temperaturas. Desde la intendencia indicaron que se trata de una obra esperada por la comunidad deportiva y que beneficiará el dictado de las diferentes disciplinas.

El proyecto de remodelación tuvo como uno de sus principales objetivos ampliar la funcionalidad y accesibilidad del espacio. Además de las intervenciones interiores, se realizaron tareas de pintura sobre el frente del Complejo Deportivo para renovar la imagen del edificio.

Estos últimos trabajos estuvieron a cargo de la Coordinación General de Obras Públicas mediante la empresa EMACOM. En tanto, la remodelación de los baños públicos y las oficinas fue ejecutada por QTH, mientras CEPIEM realizó los vestuarios y baños.

La tercera etapa ya está en marcha

La renovación del histórico espacio deportivo continuará con una tercera etapa que ya se encuentra en ejecución. En esta instancia, el proyecto contempla la construcción de un nuevo gimnasio de fuerza con una superficie aproximada de 180 metros cuadrados.

Según lo proyectado, el gimnasio contará con discos, barras y diferentes estructuras destinadas al entrenamiento funcional. El objetivo es complementar las disciplinas que actualmente se desarrollan en el Complejo y ampliar las alternativas disponibles para quienes concurren habitualmente.

También se prevé reacondicionar un sector del predio para crear una sala de musculación. Allí se realizará una apertura de la fachada mediante aberturas de alta prestación, destinadas a mejorar la iluminación, ventilación y confort interior del nuevo espacio.

Más obras en los espacios deportivos de Cipolletti

Las intervenciones forman parte de un plan más amplio de mejoramiento de la infraestructura deportiva municipal. En paralelo, avanzan trabajos en el predio delimitado por Naciones Unidas, Arenales, Esquiú y Río Negro.

En ese sector se instala un nuevo cerco olímpico de alambre, con una altura aproximada de entre 2,45 y 2,50 metros. La estructura seguirá las pendientes de los cordones cuneta y contará con tres hilos de púas.

El proyecto contempla además la construcción de una vereda exterior de 1,5 metros desde la línea del cercamiento. Las tareas buscan mejorar las condiciones generales del Estadio Municipal y ordenar los sectores utilizados diariamente para diferentes prácticas deportivas.

Otra de las intervenciones previstas es la colocación de nuevas gradas en la cancha de fútbol Juan Enrique “Ruso” Strak. Serán dos módulos de 18 metros de extensión que permitirán sumar capacidad para aproximadamente 400 espectadores.

Los nuevos espacios gratuitos para hacer ejercicio

A estas obras se agrega la instalación de los denominados Núcleos de Ejercicio Físico (NEF), una propuesta orientada a ampliar las alternativas gratuitas de entrenamiento al aire libre en diferentes sectores de la ciudad.

El primero ya fue instalado sobre la ciclovía ubicada en Puerto Belgrano y Vélez Sarsfield y próximamente será inaugurado. El espacio cuenta con un contenedor equipado con diferentes elementos destinados a la práctica de actividad física.

Entre los materiales disponibles habrá barras olímpicas, discos, pesas rusas y pelotas medicinales. La iniciativa busca generar puntos públicos para realizar ejercicios y acercar equipamiento a vecinos que quieran desarrollar actividad física sin necesidad de concurrir a espacios privados.