La nueva edición de "Abrí tu mente" se extenderá durante diez días y se realizará en distintos espacios de la ciudad.

Una propuesta inmersiva: de qué trata la nueva edición de la Feria del Libro.

Este lunes quedó oficialmente presentada la 21° edición de la Feria del Libro en la ciudad que tendrá más de 500 propuestas a lo largo de diez días y se incluirán dos eventos gastronómicos que acompañarán el recorrido de las familias valletanas que se acerquen al predio del Complejo Cultural Cipolletti .

La directora de Cultura de Cipolletti, Mariana Prgich , brindó detalles la nueva edición que tendrá el lema " Abrí tu mente ". Al respecto, hizo hincapié en que se trabajará en un evento que muestre la "construcción de nuestro cerebro desde muchos aspectos". En este sentido, se agregó que la propuesta toma al cerebro como eje y plantea a los libros como una "herramienta para explorar las ideas, las emociones, la memoria, la imaginación y el conocimiento".

La edición 2026 propone una experiencia inmersiva en la que la lectura, el arte y el pensamiento se convierten en un recorrido por los múltiples caminos del cerebro humano.

El concepto de esta edición plantea que, si en años anteriores los libros fueron presentados como portales hacia diferentes momentos y lugares, esta vez serán entendidos como llaves para explorar la mente.

En ese marco, cada espacio de la feria estará pensado como parte de un gran laberinto mental, en el que las ideas, las emociones, la memoria, la imaginación y el conocimiento se conectarán a través de distintas propuestas.

La invitación será a acercarse a los libros desde múltiples perspectivas, entendiendo la lectura no solamente como un acto de leer, sino también como una manera de pensar, sentir, crear, cuestionar y descubrir.

Prgich expresó que "la invitación es a pensar la lectura no solamente como un acto de leer, sino también como una experiencia para sentir, crear, cuestionar y descubrir".

Así, durante diez días de propuestas gratuitas con autores locales, regionales y nacionales, presentaciones de libros, charlas, talleres, capacitaciones, espectáculos, editoriales y librerías.

Temática de la feria

Dentro de las distintas aristas a explorar se encuentran:

Lógica y pensamiento lateral.

Imaginación y percepción.

Salud y bienestar.

Pensamiento y creación.

Mover y experimentar.

Memoria e historia.

Exploración y descubrimiento.

Sentimientos y emociones.

En cuanto a los espacios, trascendió que serán 12 organizados en cuatro sedes.

"Abrí tu mente en números"

En marco de la presentación, la Municipalidad de Cipolletti agradeció las propuestas enviadas para ser parte de este evento tan esperado por la comunidad. Durante semanas, desde la Dirección de Cultura se trabajó en las más de 525 propuestas que llegaron desde distintas partes del país para ser parte de esta feria. Luego, se pasó a la próxima instancia de organización donde quedaron 208.

En cuanto a talleres, funciones y presentaciones, se confirmó que, durante diez días, se realizarán más de doscientas. Además de estos números, se contará con la presentaciones de seis grandes invitados nacionales y más de 45 escritoras y escritores de la región.

En relación a la parte artística, "Abrí tu mente" tendrá más de 20 artistas del valle en la apertura y 20 actividades de danza, música y artes visuales en el "Encuentro de Culturas"; este último será en marco del feriado nacional por el día de la Diversidad Cultural.

Invitados destacados

La Feria ofrecerá más de 200 actividades gratuitas, entre presentaciones de libros, charlas, talleres, capacitaciones, espectáculos y propuestas editoriales. Entre los invitados confirmados se encuentran:

Luis María Pescetti – espectáculo musical (sábado 10, 17 horas).

Diego Golombek – conferencia "¿Por qué hacemos lo que hacemos?" (sábado 10, 19:30 horas).

Viviana Rivero – presentación de "Ellas" (lunes 12, 19:30 horas).

Facundo Manes – charla "La ventaja humana en la era de la IA" (martes 13, 18:30 horas)

Eduardo Sacheri – presentación de Los días de la Constitución (1852-1880) (viernes 16, 20 horas).

Paulina Cocina – entrevista y recorrido en el cierre (sábado 17, 18:30 horas).

Inauguración y cierre

La inauguración oficial de la 21° edición, será el viernes 9 de octubre a partir de las 19.30 horas en el Parque del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), con la presentación con 20 artistas de todo el Valle, una puesta en escena con proyecciones y mapping, además de música en vivo.

El cierre se realizará en el Teatro del CCC y estará a cargo de la Camerata Filarmónica con "Música de películas".

Entradas y grilla de actividades

Sobre las entradas, desde la Dirección General de Cultura, se informó que las actividades con cupo limitado requerirán retirar entradas gratuitas desde el 5 de octubre en la taquilla del CCC ubicado en Fernández Oro 57.

El cronograma de actividades y la agenda completa de propuestas se publicará en las redes sociales de la Dirección General de Cultura.