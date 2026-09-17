La Feria se desarrollará del 9 al 18 de octubre, en distintos espacios de la ciudad, entre ellos el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57), el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel (Toschi y Tres Arroyos) y diferentes espacios educativos municipales.

Cuenta regresiva para una nueva edición de la Feria del Libro: "Abrí tu mente"

El lunes 21 de septiembre a las 20 horas se realizará la conferencia de prensa de presentación de la 21° Feria del Libro de Cipolletti "Abrí tu mente". Desde la Casa del Escritor se brindarán detalles de la nueva edición que se desarrollará del 9 al 18 de octubre.

Durante la conferencia se presentarán las actividades que se desarrollarán en el marco de una nueva edición de la Feria que reunirá: presentación de libros y autores locales, regionales y nacionales; capacitaciones, propuestas artísticas, stands y librerías. En este sentido, se confirmó que se realizará en distintos espacios de la ciudad, entre ellos el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57), el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel (Toschi y Tres Arroyos) y diferentes espacios educativos municipales.

Además, se anunciarán importantes sorpresas para que los vecinos de la ciudad y de toda la región puedan disfrutar de un encuentro con los libros, la lectura y la escritura.

La 21° Feria del Libro de Cipolletti 2026 propone una experiencia inmersiva donde la lectura, el arte y el pensamiento se convierten en un recorrido por los múltiples caminos del cerebro humano.

Desde el Ejecutivo Municipal expresaron: ''Si en ediciones anteriores los libros fueron portales hacia el tiempo, en esta edición serán llaves para explorar la mente. Cada espacio de la feria se concibe como parte de un gran laberinto mental, donde las ideas, las emociones, la memoria, la imaginación y el conocimiento se entrelazan. Leer ya no será solo un acto: será pensar, sentir, crear, cuestionar y descubrir''.

Aida Irma Verbeke presentará ''El retorno del águila"

El domingo 20 de septiembre se realizará la presentación del libro "El retorno del Águila", una novela policial de Aida Irma Verbeke, en la que el misterio se convierte en el hilo conductor de una historia atravesada por el amor, la pérdida, los secretos y la esperanza.

La cita será a las 17:30 horas en las instalaciones de Casa del Escritor (Fernández Oro 501), entrada libre y gratuita.

El retorno del águila no es solamente una historia policial. Es también una invitación a reflexionar sobre aquello que perdemos, sobre las marcas que dejan nuestras experiencias y sobre la posibilidad de reconstruirse después del dolor.

Con su escritura, Aida Irma Verbeke, propone recorrer este camino de misterio y emociones, descubrir sus secretos y dejarnos sorprender por un final que permanece en la memoria.

La autora nacida en Maquinchao y residente de Las Grutas posee más de 15 años de trayectoria en el mundo literario, escribió y publicó una serie de libros entre ellos: