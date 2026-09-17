Encontraron a Yoselin: la joven de 24 años y sus dos hijos fueron localizados

La joven era buscada luego de retirarse de su domicilio familiar el domingo 13 de septiembre junto a sus dos hijos. Qué se sabe de lo sucedido.

La joven de 24 años , que era buscada junto a sus dos hijos menores de edad, fue localizada en la ciudad de Neuquén. Se informó que se encuentran en buen estado de salud.

Yoselin Yanet Erice , de 24 años, había sido reportada como desaparecida luego de retirarse de su domicilio familiar el domingo 13 de septiembre junto a sus dos hijos: una niña de 2 años y un bebé de 11 meses .

Tras el pedido de colaboración realizado por la Policía de Río Negro y la Comisaría de la Familia de Cipolletti, finalmente se logró dar con el paradero de la joven y los menores en la ciudad de Neuquén.

Un procedimiento articulado

De manera oficial, desde la Comisaría 45 confirmaron a LM Cipolletti que en marco del protocolo de búsqueda, lograron dar con el Uber que había trasladado a la familia completa hacia la ciudad de Neuquén Capital. Ese dato fue clave para poder dirigirse al domicilio que donde estarían residiendo.

Félix Valenciano Jefe Interino de la Unidad, comentó que ante la notificación de la Fiscalía se procedió al traslado de la mujer con los dos menores a la dependencia policial para mantener una entrevista entre la madre de los niños y la abuela que fue quien radicó la denuncia. Tras la intervención de la Subsecretaría de Políticas Familiares de la Nación (SENAF) se dispuso que los menores deben estar con los padres.

Cristian Molina, el empleado de Andreani al que busca todo Cipolletti.

Búsqueda del cartero desaparecido: Un video que le dejó a la madre genera más desazón

Continúa la búsqueda de Cristian Molina, el cartero cipoleño que el último domingo salió de su casa de las 1200 Viviendas, y no se supo más nada de él. Su mamá, con quien vive, denunció su desaparición el lunes en la Subcomisaría 79, desde donde se puso en marcha el operativo de búsqueda.

Los primeros datos aportados por la madre indican que el hombre de 44 años, que estaba separado de su pareja con quien tiene una niña pequeña, había evidenciado actitudes que no eran comunes en él, que hacen suponer que atravesaba un cuadro depresivo.

Allanamiento y secuestros

Por otra parte, LM Cipolletti pudo confirmar que hace unas dos semanas Molina fue objeto de un allanamiento en el que le secuestraron dispositivos electrónicos. Entre ellos una computadora y su celular. Por ese motivo Andreani le había proporcionado otro teléfono. Esos elementos serán peritados para determinar si contienen elementos incriminatorios. La causa del operativo tiene relación con una investigación a cargo de la fiscalía local. Se informó que no está vinculada a posibles hechos contra la propiedad, sino a un delito más complejo.

El rastro que se pierde y una hipótesis

El subcomisario Martín Salvatierra, jefe de la Unidad 79, informó que la madre de Molina hizo la denuncia por su desaparición el lunes en horas de la tarde, y que desde ese momento comenzaron a trabajar en su búsqueda.

Entre las primeras medidas tomadas, recabaron cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y las imágenes muestran al vecino ese domingo caminando por la calle Turrín hacia el oeste. Por último, a las 18:53, lo captan en la circunvalación Humberto Illia y Primeros Pobladores.

Sobre la base de esa información desplegaron rastrillajes en ese sector con la colaboración de perros de la Sección Canes de la fuerza, entrenados en la búsqueda de personas. Los animales detectaron rastros de él en ese lugar. Sin embargo, luego lo pierden. Ese extravío hace suponer que pudo haber abordado un vehículo.

Rastrillajes y videos

La búsqueda policial, en la que participan efectivos de distintas unidades, se centralizó en principio en la esquina donde las cámaras de video lo registran por última vez, pero al no obtener novedades la ampliaron al área rural inmediata. Rastrillaron chacras, acequias, canales y descampados y avanzaron hacia las vías del ferrocarril que conducen a Ferri y la zona cercana a ese barrio. También recorrieron los barrios Costa Sur y Norte, donde tendría conocidos.

Salvatierra indicó que la tarea de campo continuará durante este jueves. Además, un oficial se abocará a seguir explorando imágenes de cámaras de seguridad, y con ese fin se iba a instalar en el centro de monitoreo del sistema 911.