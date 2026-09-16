Desesperada búsqueda de una joven de 24 años y sus dos pequeños hijos en Cipolletti

Según informaron oficialmente, la joven y los dos niños se retiraron del domicilio familiar el domingo 13 de septiembre y desde entonces se busca establecer su paradero.

Desesperda búsqueda de una joven de 24 años y sus dos pequeños hijos en Cipolletti.

La Policía de Río Negro , junto a la Comisaría de la Familia de la ciudad, desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Yoselin Yanet Erice , de 24 años, y de sus dos pequeños hijos , una nena de 2 años y un bebé de solo 11 meses.

La joven y los menores fueron vistos por última vez el pasado domingo 13 de septiembre, cuando se retiraron de su domicilio familiar. Según explicaron las autoridades, la mujer y los niños se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo físico, por lo que resulta clave su pronta localización para activar la intervención de los organismos de protección infantil (SENAF) y del fuero judicial.

Al momento de su desaparición, Yoselin vestía una campera de nylon lisa tipo inflable de color verde, calza gris con detalles en negro y zapatillas urbanas blancas.

De contextura robusta, tez trigueña, cabello negro largo, ojos marrones oscuros. Mide 1,55 metros aproximadamente.

Además, se remarca que se desplaza junto a sus dos hijos de 2 años y 11 meses.

Familiares de la joven confirmaron a LM Cipolletti que no ha existido ningún tipo de comunicación hasta el momento.

Ante cualquier información, dato o novedad sobre el paradero de la joven y los menores, se solicita a la comunidad comunicarse de inmediato con la Comisaría de la Familia de Cipolletti, llamar al 911 / 101 de emergencias policiales, o acercarse a la dependencia policial más cercana a su domicilio.

Cristian Molina, el empleado de Andreani al que busca todo Cipolletti.

Crece la angustia y el misterio en Cipolletti: buscan a popular cartero desde el domingo

No era de faltar al trabajo pero el jueves pasado le comunicó a un superior que no se sentía bien y por esa razón iba a ausentarse. El mismo argumento esgrimió el viernes. El domingo a la tarde recogió su mochila y partió caminando con rumbo desconocido desde su casa de las 1.200 viviendas. Desde entonces, no se sabe nada de él. Familiares, amigos y autoridades iniciaron una intensa búsqueda de Cristian Molina, actual empleado de Andreani y con extensa trayectoria como cartero y piden colaboración a la comunidad para encontrarlo.

Según explicaron desde su entorno cercano, el rastro de Molina se perdió el domingo alrededor de las 18:50. El recorrido reconstruido con la ayuda de las cámaras indica que salió desde su domicilio ubicado en la calle Turrin al 1100 (barrio 1.200 Viviendas), se dirigió hacia Julio de Caro, continuó por Ortiz y finalizó en la arteria Primeros Pobladores.

Las últimas imágenes obtenidas por cámaras de seguridad aportadas por los propios vecinos sitúan a Molina caminando por Primeros Pobladores y Circunvalación, en cercanías a la calle Chimpay, con dirección hacia la avenida Illia.