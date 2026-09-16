Rodrigo Buteler: "Hace 20 años no se limpian los desagües en la ciudad"

El Municipio comenzó a ejecutar un plan de limpieza sobre el ex Canal Roca. Cómo son las tareas y qué elementos retiraron de las primeras intervenciones

La Municipalidad de Cipolletti comenzó a desplegar un plan de limpieza sobre el ex Canal Roca para dejar en condiciones los desagües pluviales.

El Municipio de Cipolletti avanza con un amplio operativo de limpieza y despeje de desagües pluviales , con trabajos concentrados actualmente sobre el denominado Ex Canal Roca. La intervención busca mejorar el funcionamiento de la infraestructura hídrica.

Las tareas son ejecutadas a través de la Secretaría de Obras Públicas y contemplan un tramo total de aproximadamente 440 metros lineales. El sector intervenido se extiende desde calle J. Salto hasta calle Maipú.

El objetivo principal es retirar residuos, malezas y vegetación acumulada en los márgenes y dentro del desagüe . De esta manera, se busca facilitar posteriormente el ingreso de la maquinaria del Consorcio de Riego.

La limpieza permitirá avanzar luego con tareas de mantenimiento sobre el desagüe pluvial, una infraestructura fundamental para favorecer el escurrimiento del agua durante los períodos de lluvias.

Seis etapas para limpiar el Ex Canal Roca

El operativo fue dividido en seis etapas para poder avanzar progresivamente sobre los distintos sectores del desagüe. La primera ya fue completada y comprendió el tramo ubicado entre calle Salto y Los Manzanos.

Actualmente, los equipos municipales trabajan en la segunda etapa, comprendida entre Los Manzanos y Paso de los Libres. Allí las tareas presentan una particular complejidad por la cantidad de residuos acumulados.

En este sector, parte de la limpieza debe realizarse de manera manual desde una balsa. Los operarios ingresan al agua para retirar los elementos que fueron arrojados o quedaron acumulados dentro del desagüe.

Entre los residuos encontrados aparecen chapas, restos de electrodomésticos, fragmentos de heladeras, ramas y distintos tipos de desperdicios. La acumulación se produjo en un sector urbano que requiere tareas específicas para recuperar su capacidad de escurrimiento.

Además del trabajo dentro del agua, las cuadrillas municipales intervienen sobre el talud y las márgenes del desagüe. La finalidad es despejar los sectores necesarios para permitir el tránsito posterior de equipos pesados.

Estefania Petrella

Qué maquinaria ingresará al desagüe

Una vez completada la etapa de limpieza y despeje, está previsto facilitar el ingreso de maquinaria para continuar con el mantenimiento de la infraestructura. Entre los equipos contemplados se encuentran palas cargadoras, tractores y camiones.

Para permitir ese movimiento, también se realiza la extracción de árboles y malezas que crecieron sobre las márgenes. La intervención apunta a recuperar espacios que actualmente dificultan el acceso de los equipos necesarios.

Desde el Municipio explicaron que la limpieza constituye una instancia previa para que el Consorcio de Riego pueda realizar posteriormente trabajos de mantenimiento con maquinaria pesada.

El plan no se limita al Ex Canal Roca. La estrategia contempla intervenir progresivamente distintos desagües de Cipolletti, con el propósito de mejorar las condiciones del sistema pluvial antes de los períodos de mayores precipitaciones.

El intendente Rodrigo Buteler recorrió el sector donde actualmente se desarrollan las tareas y destacó el avance del operativo. También enumeró otros desagües donde ya se realizaron intervenciones durante el último tiempo.

“Ya limpiamos Vélez Sarsfield, Curri Lamuel, Illia y 151, ahora estamos limpiando el Ex Roca, después el canal de Los Milicos, y el P2”, señaló el jefe comunal durante la recorrida.

Estefania Petrella

La próxima etapa será hacia Maipú

El mandatario municipal vinculó el operativo con la necesidad de preparar la ciudad ante eventuales lluvias y mejorar el estado de una infraestructura que, según indicó, llevaba años sin recibir una limpieza integral.

“Nos preparamos para la lluvia, hace 20 años no se limpian los desagües en la ciudad”, afirmó Buteler al referirse al plan que actualmente se encuentra en ejecución.

El intendente también confirmó que Cooperativa El 30 fue contratada para realizar tareas de limpieza dentro del esquema de intervención previsto por el Municipio. La iniciativa representa una inversión destinada al mantenimiento de la infraestructura pluvial.

Una vez finalizado el tramo actualmente en ejecución, los trabajos continuarán hacia el sector comprendido entre Paso de los Libres y Maipú. Esa será la tercera etapa contemplada dentro del cronograma establecido.