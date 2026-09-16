Jones Huala, condenado: cinco años tras las rejas hasta 2030 para el lider de la RAM

El acuerdo homologado en Bariloche fija su detención efectiva y descarta la asociación ilícita por su rol al frente de la Resistencia Ancestral Mapuche.

Facundo Jones Huala fue condenado a cinco años y dos meses de prisión por su participación en la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y por la imposición de ideas mediante la fuerza o la intimidación. El acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la querella y la defensa quedó homologado este miércoles por el juez federal de Bariloche , Leandro Gómez Constenla.

La pena será de cumplimiento efectivo . De acuerdo con el cómputo que surgió del entendimiento entre las partes, el dirigente mapuche permanecerá detenido hasta agosto de 2030 . Su condición de reincidente, vinculada con una condena previa dictada en Chile, le impidió acceder al beneficio de la libertad condicional durante el proceso.

El entendimiento representó el cierre de una investigación federal que, en sus inicios, contempló cargos de mayor gravedad. La fiscalía había atribuido a Jones Huala la conducción de una organización destinada a imponer sus ideas por la fuerza y había impulsado, además, una imputación por asociación ilícita contra el orden constitucional .

Finalmente, las partes acordaron una condena por el delito previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona a quienes organizan o integran agrupaciones destinadas a imponer ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor colectivo. Esa figura prevé penas de entre tres y ocho años de prisión.

La acusación inicial había incluido también la aplicación del artículo 210 bis, que castiga a quienes integran organizaciones destinadas a cometer delitos contra el orden constitucional bajo una estructura de tipo militar. Esa figura, de mayor severidad, quedó finalmente excluida del acuerdo homologado por el tribunal.

Voceros de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, a cargo de la defensa, confirmaron el avance del entendimiento. Señalaron, sin embargo, que sus alcances completos serían informados recién después de la homologación judicial definitiva por parte del juzgado federal.

La RAM figura desde febrero de 2025 en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La detención y el avance de la causa

Jones Huala fue detenido el 6 de junio de 2025 en El Bolsón, tras la presentación de su libro en una biblioteca de Bariloche. La imputación original incluyó intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del crimen contra las instituciones.

El expediente fue declarado de investigación compleja durante las primeras audiencias, lo que permitió extender el plazo de la prisión preventiva mientras avanzaban las medidas de prueba. La última prórroga se dispuso a fines de agosto, cuando el juez Gómez Constenla autorizó su continuidad.

En paralelo, la defensa procuró concretar el traslado del dirigente desde la Unidad 6 de Rawson hacia la Unidad 14 de Esquel, donde permanece alojado. La Fiscalía Federal apeló esa decisión, por lo que todavía resta definir el establecimiento donde cumplirá la pena.

Casi un año después de la detención, la fiscalía de Bariloche había profundizado la acusación, atribuyéndole haber integrado la RAM desde 2011 con el objetivo de imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local de la región.

La pena y el antecedente en Chile

La defensa ya realizó el cómputo del tiempo que el dirigente podría permanecer detenido. Contabilizando la prisión preventiva desde junio de 2025, la condena de cinco años y dos meses se agotaría en agosto de 2030, según el cálculo surgido del acuerdo homologado.

El antecedente que pesó en su contra fue la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en diciembre de 2018, por el incendio de una propiedad en el fundo Pisu Pisué y por tenencia ilegal de armas de fuego.

La reincidencia, sumada a la pena acordada en la causa federal, determinó que Jones Huala deba cumplir la totalidad de la condena en prisión, sin acceso a los beneficios que había obtenido —y luego perdido— durante su detención en territorio chileno.

Con la homologación ya concretada, quedó establecida formalmente la condena y comenzó a regir el cómputo definitivo de la pena que el dirigente mapuche deberá cumplir en una unidad penitenciaria del sistema federal argentino.