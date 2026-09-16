El Chino Araneda, acusado por la muerte de cuatro integrantes de una familia, seguirá preso hasta el juicio

Su defensa pidió otra vez una morigeración de su detención, pero nuevamente fue rechazada. Está imputado por causar un choque en el fallecieron dos mujeres y dos niños.

La defensa del Chino Araneda volvió a pedir una morigeración de su prisión preventiva, pero se la rechazaron. Está acusado de causar la muerte de cuatro personas en un siniestro de tránsito.

Axel Adrián “Chino” Araneda , acusado de matar a cuatro integrantes de una familia en un choque e incendio registrado en noviembre del año pasado en la Ruta Nacional 22 , continuará en prisión preventiva hasta el inicio del juicio.

La defensa del hombre, de alrededor de 30 años y oriundo de Allen, pidió en reiteradas ocasiones la libertad o una morigeración de su detención, pero la Justicia sucesivamente lo rechazó. Entre los fundamentos de la negativa se destacó el riesgo de fuga, dado que la capacidad económica que ha demostrado se lo permitiría.

Araneda está imputado por el delito de “homicidio culposo cuádruplemente agravado”. Se lo responsabiliza por haber causado el siniestro vial en el que fallecieron Liliana Cocuzza de 60 años, su hija Karina Gutiérrez de 32, y dos niños de 4 y 6 años. Solo sobrevivió Justo Gutiérrez, esposo, padre y abuelo de las víctimas.

La familia domiciliada en Catriel viajaba en una camioneta Ford EcoSport por la Ruta Nacional 22 de vacaciones a Las Grutas cuando. Alrededor de las 7 de la mañana, mientras transitaba entre Fernández Oro y Allen, pararon en la banquina para acomodar algo del equipaje, y una Volkswagen Amarok V6 que conducía Araneda los impactó de atrás. Como consecuencia la Ford se prendió fuego, provocando el deceso de las víctimas, que quedaron atrapadas entre las llamas.

Exceso de velocidad y alcoholemia positiva

Las pericias posteriores determinaron que Araneda conducía de forma imprudente a más de 170 km/h y además el examen de alcoholemia arrojó que tenía 0,46 g/l de sangre.

En aquel momento se presumió que volvía de un boliche ubicado en pleno centro de Cipolletti, ya que horas antes había publicado imágenes en sus redes sociales que lo ubicaban en el lugar.

El hombre fue detenido y quedó en prisión preventiva. Su defensa intentó medidas de detención menos graves, como presentaciones periódicas en comisaría, la prohibición de salida de Río Negro y del país, o la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico. Pero todas las veces fue desestimado el planteo.

Axel Araneda tendrá la formulación de cargos de forma presencial en General Roca.

Uno de los motivos fue su elevado nivel económico que exhibía, lo que ponía en escena la posibilidad de que escape. Los informes que sostuvieron ese riesgo se basaron en las publicaciones en los perfiles de redes sociales de acceso público y que reflejan el estilo de vida tanto de Araneda como de su pareja.

“Las imágenes y videos demuestran un estilo de vida del señor que incluye viajes y vacaciones en el exterior, autos de alta gama, sumamos los tres celulares que tenía al momento del hecho- dos de ellos son Iphone- y el millón de pesos que tenía el bolsillo esa mañana”, explicó la fiscal jefa de General Roca en una audiencia realizada en diciembre del año pasado.

Antecedentes por narco

Araneda además cuenta con antecedentes por causas vinculadas a las drogas. En el transcurso de la investigación por el choque fatal se conoció que en 2019 había sido condenado junto a otros integrantes de su familia, por la tenencia de estupefaciente con fines de comercialización. Pero estaba en libertad porque la pena fue condicional con el cumplimiento de patas de conducta.

También tuvieron trascendencia las imágenes que se difundieron en la que el Chino aparecía junto a Ramiro Gitano Gutiérrez, condenado por haber atropellado y causado la muerte de Emiliano Castillo. En una de las fotos se los ve a ambos posando junto a vehículos de alta gama.