Tragedia en la Ruta 22 con cuatro muertos: la defensa de Araneda pidió su excarcelación y la jueza se la negó

Los autos de alta gama, viajes al exterior y el millón de pesos que tenía en su pantalón al momento del siniestro fueron parte del argumento.

El abogado de la familia que perdió cuatro integrantes, Hertzriken Velasco explicó que el homicidio no hubiese acontecido si no iba a 170 km/h, el uso del celular y la ingesta de alcohol.

La tragedia que dejó cuatro víctimas fatales por el siniestro en la Ruta 22 , continúa en etapa de investigación y esta mañana se realizó una nueva audiencia en la que la defensa particular del imputado Axel Adrián Araneda solicitó la aplicación de medidas de detención menos graves . Pero la jueza resolvió mantener las medidas cautelares por el riesgo de fuga que representa el conductor de la camioneta.

La Fiscal jefa explicó que la Brigada de Investigación emitió informes para analizar la capacidad económica del imputado , basados en las publicaciones en los perfiles de redes sociales de acceso público y que reflejan el estilo de vida tanto de Araneda como de su pareja.

“Las imágenes y videos demuestran un estilo de vida del señor que incluye viajes y vacaciones en el exterior , autos de alta gama, sumamos los tres celulares que tenía al momento del hecho- dos de ellos son Iphone- y el millón de pesos que tenía el bolsillo esa mañana ” explicó la fiscal jefa.

El estilo de vida de Araneda se refleja en los consumos diarios que ostenta a través de publicaciones en redes sociales como la utilización de una camioneta Amarok, los múltiples tragos que compró la noche de la tragedia y que quedaron captados en fotografías y publicaciones digitales, y el millón de pesos que trasladaba en el bolsillo la mañana que ocasionó el siniestro.

araneda choque fatal blureado Axel Araneda ostenta viajes al exterior, teléfonos celulares costosos y la utilización de vehículos de alta gama, lo que se traduce como los medios económicos para solventar una fuga de la Justicia.

“Todo lo enumerado hace presumir la capacidad económica del imputado, el estándar de vida que permite inferir la vida que lleva, y que nos habla de las posibilidades que tiene para darse a la fuga y sustraerse del accionar de la justicia”, enfatizó la fiscalía.

El antecedente que podrían fortalecer el riesgo de fuga

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal mencionó la pena que cumplió el hombre en el fuero federal. “Este antecedente, en caso de recaer condena en nuestro legajo, no permitirá que la pena por este hecho sea de ejecución condicional, cuestión que alimenta aún más la posibilidad de fuga” indicó la fiscal jefe.

Gutiérrez y Araneda En el centro Araneda, a la derecha Gutiérrez. ¿Amigos y socios?.

La jueza interviniente resolvió confirmar en todos los términos la resolución tomada por la jueza de Garantías el pasado 23 de noviembre cuando sucedió la formulación de cargos y la fiscalía solicitó la prisión preventiva. Además, agregaron que “la calificación legal propuesta por Fiscalía cuenta con cuatro agravantes, lo que permitirá pensar en cuestión de recaer condena, no podemos pensar que la misma será condicional” explicó la magistrada.

Las posibilidades económicas y los medios para evadir la justicia

Además, la jueza abortó el riesgo de fuga, que consideró un factor clave en la resolución, incluso incluyó que el ánimo del imputado puede verse condicionado por sus antecedentes en el fuero federal, lo que determinó que sí existe el riesgo de fuga de Axel Adrián Araneda.

Imputación Chino Araneda Axel Araneda junto a su abogado defensor Michel Rischmann. La imagen fue tomada en la audiencia de formulación de cargos realizada este domingo. Gentileza AN Allen

“Existe riesgo de fuga y el ánimo de Araneda puede estar condicionado por sus antecedentes, sabiendo que la pena podría ser superior al mínimo y que no tendría acceso a la libertad. Cuenta con medios económicos a su disposición, aunque no sean suyos como tal, lo ayudarían a evadir el accionar de la justicia” agregó la jueza.

De esta manera, el imputado por ser autor de homicidio culposo cuádruplemente agravado por conducir un vehículo automotor en exceso de velocidad, bajo los efectos de estupefacientes, con un nivel de alcohol de más de 500 miligramos por litro de sangre y por la cantidad de víctimas fatales, continuará detenido en prisión preventiva.