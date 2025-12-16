Lo denunciaron por exhibir sus genitales y mostrar prácticas sexuales frente a niños

Lo imputaron por “exhibiciones obscenas”. Le otorgaron una probation y como cumplió las pautas de conducta fue sobreseído.

El depravado había sido condenado el 21 de noviembre de 2016.

Un hombre fue denunciado por asomarse a un balcón y cometer una serie de hechos repudiables frente a un grupo de niños, a quienes les habría exhibido sus genitales , además de realizar prácticas un accesorio de uso sexual.

El incidente ocurrió la tarde del 19 de enero del año pasado en un plan habitacional de la localidad rionegrina de Catriel. De acuerdo a lo expresado en la acusación GMJA -así lo identifican- salió al balcón de su departamento, en cuyo patio de la planta baja se habían congregado chiquitos a jugar.

Inesperadamente, añade la presentación, se bajó los pantalones, extrajo su pene y “empezó a moverlo”. El reprobable gesto lo habría hecho delante de una menor, haciendo que “en forma involuntaria viera sus partes genitales y su accionar”.

Tiró billetes para que subiera

Pero no fue todo, porque vestido con un pantalón de jean y una “remera de brillitos violeta de nena”, también le habría exhibido un consolador (“pito de mentira”, describió la víctima) color rojo, al que le colocó un líquido y luego “se lo ingresó por el ano”.

Sin embargo tampoco se habría detenido allí, porque mientras le seguía mostrando sus partes íntimas, le arrojó desde lo alto billetes de mil pesos con la intención de que la niña subiera a su departamento.

Los hechos enunciados se encuadraron en el delito “exhibiciones obscenas” y así le impusieron esa calificación en la audiencia de formulación de cargos efectuada el 30 de junio de 2024.

Pero en otra audiencia realizada el 13 de noviembre siguiente le concedieron a GMJA el beneficio de Suspensión de Juicio a Prueba (también conocido como probation) por el término de un año, lapso en el que debía cumplir pautas de conducta.

Entre ellas no cometer nuevos delitos, someterse a un tratamiento psicológicos y abonar una reparación económica de 200 mil pesos, destinado al hospital de Catriel, dado que las víctimas manifestaron que no tenían interés en recibir su dinero.

El 13 de noviembre último hubo una nueva instancia judicial en la que el defensor Oficial Rodrigo Martínez solicitó el sobreseimiento de GMJA con el argumento de que había cumplido con las medidas de conducta que le habían fijado, además de que ese mismo día se había agotado el plazo temporal establecido.

Las partes pidieron el sobreseimiento

La fiscal del caso, Analía Díaz, no objetó el planteo de la defensa y acompañó el pedido de sobreseimiento, al coincidir que las medidas había sido cumplimentadas.

La jueza Rita Lucía aceptó el requerimiento comunicado por las partes y dictó la sentencia en los términos expuestos. Como resultado de su análisis aclaró que los magistrados deben ajustarse a lo peticionado por la Fiscalía y la Defensa. Asimismo valoró que acató las pautas de comportamiento y no registra nuevos antecedentes panales.

Por lo tanto concluyó que resultaba “extinguida la acción penal” y que corresponde “obligatoriamente el sobreseimiento”.

Lucía agregó en el fallo que el proceso “no afectó el buen nombre y honor gozados con anterioridad” el imputado, tal como se lo ordena el Código Penal.