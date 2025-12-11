Amplio despliegue policial en un operativo en Isla Jordán: qué dijo la familia, el intendente y la Justicia

Hubo momentos de mucha tensión. La familia Retamal asegura que los quieren desalojar. Buteler adelantó que buscan liberar el espacio público para una costanera.

Un importante operativo de allanamiento se realizó durante la mañana de este jueves en la Isla 3 de Isla Jordán , en el sector donde reside la familia Retamal , histórica en el área y protagonista de un conflicto previo con el Municipio por la instalación de una tranquera que bloqueaba el camino público hacia la costa del río.

El despliegue fue solicitado por la fiscalía tras una denuncia de la Municipalidad por presunta usurpación, ampliación irregular del área ocupada e impedimento de ingreso a organismos estatales . Desde el Ministerio Público se indicó que la medida tenía como fin verificar si la ocupación había crecido y, especialmente, garantizar el acceso de las áreas municipales y provinciales que no podían ejercer controles en la zona.

El fiscal Martín Pezzetta explicó que la denuncia se basó en la afectación a la servidumbre de paso, necesaria para que el Estado pueda ingresar a controlar aspectos de comercio, urbanización, ganadería y aguas provinciales . Según detalló, el allanamiento permitió constatar la situación del predio y habilitar el trabajo de los equipos técnicos, que durante meses habían denunciado impedimentos para ingresar.

Qué se encontró durante el operativo

La orden judicial permitió relevar 13 viviendas, identificar a todas las personas que allí residen y abrir accesos internos del predio. Participaron Ganadería, Aguas Provinciales, Comercio, Catastro, Urbanización, áreas de Salud, Protección Civil y equipos municipales de fiscalización, zoonosis y servicios públicos.

Los equipos detectaron animales, entre ellos caballos, vacas, chivos y cerdos, sin marcas ni documentación, algunos en malas condiciones sanitarias, y también zonas de faena clandestina. Se constató tala de especies nativas en un área protegida y se verificó la obstrucción de caminos internos. Además, se descubrió una plantación de marihuana, lo que motivó la intervención de Toxicomanía.

Casi un centenar de animales fueron trasladados y quedaron bajo resguardo de Ganadería. Dos personas resultaron demoradas por resistirse al procedimiento y agredir a personal policial.

La Municipalidad informó que instalará una garita policial permanente para garantizar el libre acceso a la costa del río.

“No vamos a perder la costa del río”

En su comunicado oficial, la Municipalidad señaló que el operativo respondió a múltiples reclamos vecinales vinculados a la prohibición de circulación, hechos de violencia, robos, presencia de personas asociadas a actividades delictivas, usurpación, maltrato animal, tala indiscriminada, faena clandestina y contaminación del río.

El intendente Rodrigo Buteler, en diálogo con LM Cipolletti reforzó esta postura y afirmó que el conflicto tiene como núcleo el acceso a la costa del río, un camino histórico que permanece cerrado “hace años” por los ocupantes. Señaló que el Municipio proyecta una costanera en el sector y que el bloqueo de la tranquera impedía cualquier avance.

El jefe comunal también advirtió sobre el impacto ambiental y sanitario que se detectó en sucesivos relevamientos. Mencionó que el Departamento Provincial de Aguas (DPA) intimó por la presencia de animales dentro del río, lo que ocasionaría contaminación: “Los estudios dan valores muy malos”, remarcó. Explicó además que los animales “deberían estar encerrados” y que su presencia suelta genera molestias, ensucia el sector y provoca daños como el vuelco de tachos de basura.

Buteler aseguró que existía un acuerdo previo que incluía la liberación definitiva de la tranquera, la prohibición de sumar nuevos ocupantes y el compromiso de mantener a los animales bajo control, y sostuvo que “nada de eso se cumplió”. Apuntó que, si bien la familia histórica posee un permiso de ocupación precario, “hay gente nueva que se expandió, llevó más animales y construyó ranchos”, situación que agravó el conflicto interno y las denuncias mutuas dentro del propio grupo familiar.

Según su explicación, al momento del operativo se constató la presencia de faena clandestina, tala de árboles en una zona protegida y animales en mal estado, además de la plantación de marihuana. Consideró que no se trata de una medida contra la familia original, sino contra quienes “se están aprovechando” para avanzar sobre el predio.

La versión de la familia Retamal

Desde el lugar, integrantes de la familia Retamal expresaron su malestar y aseguraron que fueron tratados como delincuentes. Señalaron que viven allí desde hace décadas y que cuentan con documentación que acredita su permanencia. Cuestionaron el accionar del Municipio y afirmaron que el verdadero interés oficial es avanzar con obras en la costa.

También manifestaron preocupación por el secuestro de animales, al considerar que se busca presionar para su desalojo. “Como no pueden sacarnos, ahora quieren secuestrar los animales justificando que molestan”, indicaron.

A su vez, denunciaron que les destruyeron los corrales "en el territorio comunitario de la comunidad Retamal" y agregaron que no hubo intervención de Defensoría de menores habiendo en el lugar niños y niñas. Sin embargo, desde la municipalidad aseguran que había personal del Senaf.

Por ultimo, adelantaron que realizarán denuncias contra el fiscal Pezzeta y el intendente "por este violento hecho y tendrán que hacerse responsables de los daños y destrucción que están realizando en el territorio".

Antecedentes del conflicto

En enero de 2025, la familia Retamal y el Municipio mantuvieron un enfrentamiento por el cierre con una tranquera de un camino público en la Isla Jordán. Tras una mediación del Ministerio Público Fiscal, se acordó liberar el acceso, permitir controles municipales y comprometer la crianza regulada de los animales.

En aquel momento, la Municipalidad denunció pastoreo irregular, contaminación en la ribera, tala de árboles nativos y restricciones al uso público del complejo por parte de la comunidad. El caso volvió a tomar relevancia con el operativo realizado este miércoles.