Bautismos en el río Negro: un ritual de fe que moviliza cada vez a más adeptos en el Alto Valle

Agua bendita. Varias personas cumplieron con el ritual en medio de la alegría y emoción. Por qué eligen ese lugar y otros pormenores.

En la parte profunda, el pastor Bernardo con los brazos levantados como Cristo. En lo playo y frente a él, un grupo de casi 30 personas que lo veneran, cantan temas religiosos y aplauden para expresar su fe .

De repente, una joven con una túnica blanca comienza a caminar con palpable emoción hacia el referente de la iglesia . Dos asistentes la acompañan en los metros finales para evitar que se resbale con las piedras y agregarle aún mayor mística al encuentro. Uno de ellos lo ayuda, incluso, al pastor en el momento sublime. La sujetan a la joven y de espaldas la sumergen al Río Negro . Su cuerpo se afloja de golpe y se entrega al ritual.

Regresa entre lágrimas y sonrisas hacia la ronda de testigos, quienes la felicitan y salpican con agua. Al rato es el turno de un muchacho. Y de otro… Fueron, en verdad, 6 los bautismos que tuvieron lugar el pasado lunes en el balneario municipal de Allen , en una pintoresca y, para muchos, novedosa ceremonia.

Bautismos evangelicos en el río negro

“Hoy es un día de fiesta, acá en la tierra como en los cielos”, asegura el líder de Cristo es la Respuesta, una iglesia religiosa de Cipolletti.

La celebración causó el asombro de muchos vecinos que se refrescaban en la zona en una jornada de calor extremo. Aunque para ellos, "los cristianos" como se definen, no es nada nuevo.

“Ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Por qué elegimos el río? Bíblicamente, según esos registros, en los tiempos de Jesús se hacía en el Río Jordán. Hemos conservado dichas prácticas sagradas en esta zona, aunque en la iglesia tenemos también nuestro espacio. Notamos que las personas acá lo hacen con una gran convicción, se sienten más identificadas con lo que Jesús hizo”, explica el conocido pastor a LM Cipolletti.

bautismos en el Río

“No es como bautizar en una pileta, tiene otra gracia”, acota uno de sus colaboradores mientras el acto espiritual se prolongaba en las aguas cristalinas en medio de la alegría y la fe.

El Pastor extiende y eleva sus manos nuevamente y bendice a todos los presentes. Luego contara qué siente al liderar un evento de esta naturaleza, que moviliza a tantas personas que se aferran a una creencia, en este caso al evangelio.

El pastor: "Después de los bautismos comienza una nueva vida"

“Para mí es un gozo tremendo porque sé de donde sale cada persona y hacia donde va, es mi experiencia también. Yo me convertí al señor a los 22 años, me bauticé a los meses y comencé una nueva vida, real, en Cristo Jesús”, se confiesa, ahora, él, el propio Pastor ante este portal.

pastor El Pastor que consumó los bautismos.

“Yo sé lo que van a vivir si son obedientes a Dios, a sus palabras y aman al señor. Hay una vida nueva para vivir. Es un día de fiesta para nosotros y fiesta en los cielos”, recalca antes de culminar con los bautismos.

El contingente había llegado temprano a compartir alimentos, tocar la guitarra y entonar los clásicos temas de la iglesia. El resto de los valletanos, más allá de sus preferencias religiosas, optó por el respeto y nadie entorpeció la grata reunión.

Los bautismos, según adelantaron, ahora continuarían en Senillosa.

Agua bendita en los ríos Negro y Limay...