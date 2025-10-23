Asalto millonario al pastor evangélico de Cipolletti: con nuevos datos, la Policía sigue una pista clave

Se especula con que los delincuentes tenían información previa del lugar y que el golpe fue planificado. No serían de Cipolletti.

La investigación por el violento asalto al pastor evangélico del barrio 10 de Marzo sumó novedades en las últimas horas. Fuentes vinculadas al caso indicaron que hallaron un vehículos igual a uno de los robados en Neuquén capital y que los investigadores sospechan de una banda que no sería de Cipolletti .

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Germán del Valle al 1800 , frente al Parque Norte. Según denunció la víctima, al menos cuatro delincuentes ingresaron por el patio trasero e irrumpieron cuando el matrimonio —ambos jubilados— dormía. Uno de ellos estaba armado.

Tras reducir a las víctimas, los ladrones revisaron cada ambiente de la casa en busca de dinero y objetos de valor . Finalmente, se llevaron una suma cercana al millón de pesos, electrodomésticos y dos vehículos : una camioneta Volkswagen Taos color beige (patente AG136NZ) y un Volkswagen Up blanco (patente AC267TV) .

Una banda con información precisa

Las fuentes consultadas por LMCipolletti aseguran que el asalto fue planificado con antelación. Los delincuentes “tenían muchos datos del lugar” y esperaban encontrar una suma mayor de dinero, lo que refuerza la hipótesis de que contaban con información previa sobre la víctima y su vivienda.

Según trascendió, la banda podría ser de Neuquén y no de Cipolletti, por lo que se trabaja de manera coordinada entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias.

Hallazgo en Neuquén

En el marco del operativo de búsqueda, uno de los autos robados fue recuperado en Neuquén capital. El vehículo presenta características similares a las informadas tras el robo, y se realizan pericias para confirmar que se trate de uno de los sustraídos durante el asalto.

Hasta el momento no hay personas detenidas, aunque los investigadores consideran que el hallazgo podría aportar pistas decisivas para dar con los autores del hecho.

La Policía de Río Negro y el Gabinete de Criminalística continúan con las tareas periciales y el análisis de rastros recogidos en la vivienda, en un caso que mantiene en vilo al barrio 10 de Marzo por la violencia con la que actuaron los delincuentes.