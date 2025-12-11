Horario de comercio en las Fiestas: aún no hay acuerdo entre la CIC y los empleados

Desde hace años en Cipolletti se estipula un horario especial para la víspera de Navidad y Año Nuevo. Los comerciantes quieren extenderlo, pero aún no hay definiciones.

El horario de comercio en las Fiestas de 2024 fue hasta las 16.

El horario de cierre de los comercios en las vísperas de las Fiestas de Fin de Año aún no está definido. Desde hace años, los locales cierran a las 14 y los empleados se retiran a primera hora de la tarde . En 2024, el tope horario se estableció a las 16. Para esta Navidad los comerciantes quieren extender la jornada laboral.

Desde la Cámara de Industria y Comercio confirmaron que aún no está definido el esquema de trabajo para los días previos a Navidad y Año Nuevo, con especial atención al miércoles 24, que es el día de movimiento intenso para muchos rubros comerciales.

En la CIC son optimistas en que se llegará a un acuerdo que evite los conflictos que fueron habituales hace una década, cuando la Asociación de Empleados de Comercio se apostaba con bombos y tirando bombas de estruendo en la puerta de los locales que seguían trabajando.

Los escraches, que se repitieron durante años, derivaron en una solución pautada. En el inicio de diciembre tanto la CIC como la AEC se reúnen y pautan un horario de atención que no impacta en los locales atendidos por sus propios dueños, acuerdo que este año viene demorado.

supermercado Desde el sector confirmaron que la fecha se trasladará y todo el rubro comercial cerrará.

“No hay todavía un acuerdo con el sindicato de comercio, pero seguramente en estos días nos reuniremos para definir un horario que convenga tanto a empleados como a dueños”, dijo , Federico Alcaraz, vicepresidente de la CIC, en LU19.

Los comerciantes, que se reunieron recientemente con el intendente Rodrigo Buteler por la crisis que aqueja al sector, esperan que en la víspera de Navidad se cierre a las 18, horario al que hay que sumar la atención de clientes que hayan entrado a última hora, arqueos de caja y otras tareas.

El sindicato no oficializó su postura, aunque trascendió que podría cerrar un acuerdo que estipule el cierre de supermercados a las 16 y en tiendas, regalerías, jugueterías, despensas, verdulerías y demás comercios, a las 17. La diferencia se debe a que los empleados de supermercados demoran más tiempo en atender al último cliente. El objetivo del sindicato es que los trabajadores no salgan a última hora de la tarde.

El 25 de diciembre y el 1 de enero, en tanto, serán feriados y la mayoría de los locales permanecerán cerrados, aunque no se estipularán restricciones a la actividad comercial.

Elecciones en la Cámara de Comercio

Desde la CIC advirtieron que esta semana habrá una nueva reunión para intentar cerrar un acuerdo que garantice el normal funcionamiento de los comercios en la víspera de Navidad y Año Nuevo.

Uno de los motivos de la demora en la definición de los horarios de las Fiestas es el proceso de recambio de autoridades de la Cámara de Comercio. José Luis Bunter, el presidente, se encuentra de licencia hace semanas y será formalmente reemplazado esta semana.

Hasta el miércoles, sin embargo, no se había presentado ninguna lista formal. "Hay candidatos", expresó Alcaraz, confiando en que no habrá problemas para definir una nueva conducción para la cámara que agrupa a los comercios y las pymes de Cipolletti.