Fiestas de Fin de Año: refuerzan controles a la venta de alimentos frescos

Fiscalización anunció controles en comercios, salones de eventos, locales gastronómicos y ferias. Cuáles son los rubros bajo la lupa en Cipolletti.

En Cipolletti se decomisaron más de 20 tonleadas de alimentos por distintas infracciones.

La secretaría de Fiscalización del Municipio de Cipolletti anticipó un refuerzo de los controles higiénicos y de sanidad en lo que respecta a los alimentos expuestos a la venta en locales comerciales de la ciudad. Se debe a que las Fiestas de Fin de Año suelen provocar un aumento del ingreso de alimentos, ventas e infracciones.

Dichos controles se realizan desde el ingreso de los alimentos a la ciudad hasta que el producto queda expuesto para su venta y consumo, manifestaron desde el Municipio. Durante el año se decomisaron casi dos toneladas de comida por mes, pero es diciembre el mes más complejo.

Desde la comuna informaron que se refuerzan los controles de los alimentos en locales comerciales gastronómicos, salones de eventos, y ferias.

Si bien los controles en cuanto a salubridad alimentaria se realizan todo el año, durante la presente temporada de fin de año y de temperaturas elevadas, se puntualizan las inspecciones en los rubros: carnicerías, heladerías, autoservicios y supermercados.

Clausuran mercado en Cipolletti.png La venta de alimentos en mal estado, sin cadena de frío o sellos de procedencia puede terminar en la clausura de locales.

Durante las inspecciones se verifican principalmente las condiciones de funcionamiento e higiene de los productos perecederos expuestos a la venta y sus fechas de aptitud (vigencias).

Desde el mes de enero al mes de noviembre del presente año se decomisaron (se sacaron de circulación) aproximadamente 22.313,8 kilos y 7558,8 litros de alimentos no apto para el consumo humano previniendo así diferentes tipos de enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA).

Además se realiza el control puntual en eventos privados como Fiestas de Egresados, dónde por eventos concurren entre 400 y 900 comensales. Allí a través del Departamento municipal se realiza la verificación de la manipulación y conservación de los alimentos, se verifica que el personal cuente con ropa reglamentaria , que los sanitarios cuentan constantemente con agua, que la materia prima provenga de establecimiento habilitados, entre otros aspectos.

Controles a locales gastronómicos por las fiestas

Se mantiene la inspección en los 65 locales gastronómicos de la ciudad como restaurantes y confiterías, asegurando que se cumplan las normas de seguridad alimentaria según lo establece el código alimentario Argentina Ley 18.284 y según lo establecido en la Ordenanza municipal de fondo 462/22.

También se brinda atención a los reclamos que ingresan a través de la Central de Atención al Ciudadano al 147 por faltas a las normas alimentarias.

A través de la secretaría de Fiscalización se destacaron los controles en las ferias municipales y particulares que están autorizados por la Municipalidad de Cipolletti. Dónde se verifican tipos de productos a la venta, condiciones, orden por puesto y sectorización.

En total, durante el periodo enero-noviembre 2025, las Direcciones y Departamentos de Comercio, Bromatología, y Abasto, llevaron a cabo 3788 inspecciones, se labraron más de 700 contravenciones. Se efectuaron más de 400 controles nocturnos y se dio respuesta a más de 280 reclamos y denuncias ingresadas a través del 147.

Para realizar denuncias sobre venta de alimentos en mal estado, los vecinos pueden comunicarse con la Central de Atención al Ciudadano al 147 todos los días de 7 a 17, o bien al teléfono corporativo 299-6832559 las 24 horas.