Municipales acordaron aumentos, aunque con condiciones y una postura dividida

Los gremios municipales aceptaron la propuesta salarial del Ejecutivo, con excepción de ATE. Cómo impacta el aumento, los plazos de actualización y qué se definió para las próximas mesas de trabajo.

Tras una nueva instancia de negociación desarrollada este martes, los gremios que representan a los trabajadores de la Municipalidad de Cipolletti definieron su postura frente a la propuesta salarial del Ejecutivo. Luego de días de tensión y rechazo inicial, el acuerdo fue finalmente aceptado , aunque con condiciones claras que marcarán el rumbo de las próximas semanas.

La definición llegó luego de la asamblea del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales ( SOYEM ), que resolvió por unanimidad acompañar la propuesta, pero supeditando su continuidad a resultados concretos en una serie de reclamos estructurales aún pendientes.

El planteo gremial no fue un aval pleno. Desde SOYEM comunicaron que la aceptación apunta a garantizar que los trabajadores perciban de manera inmediata la actualización salarial , en un contexto económico marcado por la inflación. Sin embargo, dejaron en claro que el acompañamiento estará condicionado al cumplimiento efectivo de compromisos asumidos en las mesas técnicas y políticas.

En ese sentido, el sindicato se declaró en estado de alerta y anticipó un seguimiento permanente de los avances. La primera instancia de evaluación será el próximo 3 de marzo, cuando se ponga en marcha una mesa de trabajo que tendrá una periodicidad quincenal.

Entre los puntos considerados prioritarios por los gremios se destacan el pase a planta permanente, recategorizaciones, regularización de trabajadores eventuales, reconocimiento del título secundario, acceso a tierras, actualización del convenio colectivo, extensión de adicionales y la discusión sobre insalubridad, entre otros.

Los gremios sostuvieron la necesidad de implementar nuevamente las mesas de trabajo a partir de marzo.

Cómo es la propuesta salarial aceptada

El acuerdo paritario establece un incremento del 5,83%, correspondiente a la variación del IPC de diciembre de 2025 y enero de 2026. Este aumento se aplicará sobre los salarios básicos vigentes a enero y se liquidará con los haberes de febrero.

Además, se incorporó un esquema de actualización automática bimestral atada al índice de inflación del INDEC. En este caso, el ajuste correspondiente a febrero y marzo se liquidará con los sueldos de abril.

Otro de los puntos incluidos es el pago de una ayuda escolar de $80.000 para el ciclo 2026. De manera excepcional, el beneficio también alcanzará a trabajadores eventuales que cumplan jornada completa y perciban ingresos equivalentes a una categoría municipal. Para acceder, deberán presentar certificado de escolaridad y constancia de ANSES que acredite que no se percibe el mismo beneficio por otro progenitor.

Soyem había solicitado que los trabajadores eventuales, también perciban la ayuda escolar ofrecida por el Ejecutivo.

Diferencias entre los gremios

Si bien SOYEM, junto a UPCN y SITRAMUCI, resolvió aceptar la propuesta, no hubo una posición unificada. Desde el acta paritaria se dejó constancia de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió rechazar la oferta, marcando una diferencia dentro del frente sindical.

Esta situación refleja el clima de negociación que atravesó la paritaria, con posturas diversas en torno a la suficiencia de la propuesta salarial frente al contexto inflacionario y las demandas estructurales del sector.

Una negociación que sigue abierta

Más allá de la firma del acuerdo, las partes coincidieron en que la discusión no está cerrada. Se estableció una nueva instancia de revisión paritaria para la primera quincena de junio, donde se evaluará la evolución de la inflación, los recursos municipales y el impacto de las medidas adoptadas.

Además, las mesas de trabajo tendrán un rol clave en el corto plazo. Allí se buscará avanzar en definiciones concretas, como el marco de asignación de puntaje para el loteo destinado a empleados municipales, uno de los temas sensibles dentro de la agenda gremial.

Desde el sector sindical advirtieron que existe una “deuda” con los trabajadores municipales y reclamaron un plan integral que acompañe a toda la planta, especialmente luego de más de dos años de la actual gestión.