Nueva oferta salarial para municipales: cuánto propone el Ejecutivo

Se realizó la primera mesa salarial del año entre el Ejecutivo y los gremios municipales de Cipolletti. La propuesta ya está en análisis y la definición llegará el viernes.

La Municipalidad de Cipolletti volvió a sentarse en la mesa paritaria con los gremios municipales y formalizó una nueva propuesta salarial que busca marcar el rumbo de los haberes durante el primer semestre de 2026. El encuentro se desarrolló en el edificio municipal y contó con la presencia del secretario de Gobierno, Julio Dijkstra , y la secretaria de Economía y Hacienda, Isabel Tipping , junto a representantes de UPCN, ATE, SOYEM y SITRAMUCI.

La reunión se dio en un contexto de continuidad de las negociaciones salariales, tras el cierre de 2025 con acuerdo entre las partes, y puso sobre la mesa una oferta estructurada en tramos, atada a la evolución de la inflación medida por el INDEC .

El eje central del ofrecimiento del Ejecutivo municipal es la actualización salarial en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al avance de la inflación.

En el encuentro, se ofreció una suma de 5,83% para el mes de enero, con impacto de cobro en la liquidación de febrero. (Foto archivo)

El primer tramo contempla un incremento del 5,83% sobre los salarios básicos vigentes al mes de enero de 2026, correspondiente a la variación acumulada del IPC de diciembre de 2025 y enero de 2026. Según se detalló, este aumento se calculará sobre los básicos de enero y se liquidará con los sueldos de febrero.

De esta manera, el Municipio busca reconocer de forma inmediata el impacto inflacionario de los primeros meses del año, garantizando una actualización que acompañe la dinámica económica.

El segundo tramo de la propuesta abarca el bimestre febrero-marzo de 2026. En este caso, se plantea una actualización equivalente a la variación acumulada del IPC de esos dos meses, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes a marzo y se liquidará con los haberes de abril.

Este esquema implica, en los hechos, un mecanismo de ajuste automático por inflación en el corto plazo, una de las principales demandas que venían sosteniendo los gremios en las últimas negociaciones.

acta paritaria municipales cipolletti Acta paritaria 18 de febrero 2026.

Revisión en junio y nueva instancia de diálogo

Además de los incrementos definidos, el Ejecutivo incluyó en la propuesta una instancia de revisión para la primera quincena de junio de 2026. En ese encuentro, las partes evaluarán la evolución de las variables macroeconómicas, el comportamiento de la inflación y la situación de los recursos municipales.

Según se indicó, en esa instancia se analizará la política salarial a aplicar a partir de junio, teniendo en cuenta criterios de equilibrio presupuestario, sostenibilidad fiscal y administración responsable de los recursos públicos, en el marco del presupuesto vigente.

En paralelo, se fijó una nueva reunión paritaria para el 20 de febrero a las 10, fecha en la que los gremios deberán comunicar formalmente su decisión respecto de la propuesta presentada. Desde el gremio SOYEM adelantaron que el ofrecimiento será analizado internamente y que la respuesta se dará en esa instancia.

El viernes, a las 10 los gremios deberán aceptar o rechazar la propuesta establecida.

El antecedente inmediato: el acuerdo de diciembre

La nueva oferta del Ejecutivo llega luego del último acuerdo salarial alcanzado en diciembre de 2025, que permitió cerrar el año con consenso entre todas las organizaciones sindicales.

En aquella oportunidad, el Municipio otorgó una actualización del 4,8% sobre los salarios básicos, junto con un bono extraordinario de $120.000 por única vez, además del pago del medio aguinaldo y la entrega de la caja navideña para los trabajadores.

Ese acuerdo marcó el final de un año atravesado por negociaciones complejas y tensiones con algunos gremios, pero que concluyó con la aceptación unánime de la propuesta oficial y un escenario de mayor previsibilidad.