Municipales aceptaron la propuesta y Cipolletti cierra el 2025 sin conflicto salarial

"Terminamos el año con paz social y buena relación con los trabajadores del Estado", definió el intendente Rodrigo Buteler. ¿Qué implica el acuerdo aceptado por los gremios?

Finalmente hubo acuerdo y los trabajadores municipales de Cipolletti cierran el año en un clima de “paz social”. Este martes por la mañana se concretó el último encuentro paritario de 2025 , en el que el Ejecutivo municipal presentó una propuesta salarial que fue aceptada por la totalidad de los gremios con representación en el ámbito local.

La firma del acta puso fin a un año marcado por negociaciones, que en algunos momentos se tornaron más complejas, pero que concluye con consenso y previsibilidad para los empleados del Estado municipal.

El encuentro se desarrolló a las 8.30 en el edificio municipal y contó con la participación del secretario de Gobierno, Julio Dijkstra , la secretaria de Economía y Hacienda, Isabel Tipping , y los representantes gremiales de UPCN , ATE , SOYEM y Sitramuci . El encuentro tuvo como objetivo dar continuidad a las negociaciones paritarias correspondientes al mes de diciembre y definir las condiciones de cierre del año para los salarios municipales.

E.C.P MUNICIPALIDAD CIPOLLETTI EDITADAS (2).JPG El aumento incluye un 4,8% y un bono de $120 mil para todos los trabajadores. Además se confirmaron fechas de pago de aguinaldo y salarios. Estefania Petrella

La oferta aceptada

La propuesta presentada por el Ejecutivo incluyó una actualización salarial del 4,8% sobre los salarios básicos vigentes, que se liquidará con los haberes del mes de diciembre. A este incremento se suma la entrega de la tradicional Caja Navideña para todos los trabajadores municipales, incluidos los eventuales, como un reconocimiento institucional en el marco de las fiestas de fin de año.

Otro de los puntos centrales del acuerdo es el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre de 2025, que se abonará el día 19 de diciembre. Además, se resolvió otorgar un bono extraordinario por única vez de $120.000, que alcanzará a la totalidad de los trabajadores municipales, también incluidos los eventuales, y que se pagará junto con el sueldo mensual. Por último, se confirmó que el salario de diciembre será depositado el último día hábil del mes.

Tras analizar la propuesta, los representantes gremiales manifestaron su aceptación unánime, dejando asentado en el acta paritaria que el acuerdo fue avalado por todos los sindicatos presentes. De esta manera, se fijó además que la próxima instancia de negociación salarial tendrá lugar a mediados de febrero de 2026, cuando se retomará la discusión paritaria de cara al nuevo año.

GREMIOS MUNICIPALES CON BUTELER.jpg Este año, las mesas paritarias atravesaron momentos de tensiones con algunos gremios, sin embargo se finaliza el año con "paz social". Archivo

Rodrigo Buteler: “Terminamos el año con paz social”

El cierre del acuerdo adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta el contexto que atravesaron las negociaciones durante gran parte de 2025. Las paritarias estuvieron signadas por la complejidad y la tensión, con fuertes diferencias entre el Ejecutivo y algunos gremios. En ese escenario, Sitramuci fue el único sindicato que aceptó todas las ofertas salariales que se fueron presentando, las cuales terminaron convirtiéndose en la pauta salarial para el conjunto de los trabajadores municipales, aun cuando otros gremios manifestaron su desacuerdo. Las discusiones más duras se dieron, especialmente, con ATE y SOYEM.

En ese marco, el intendente Rodrigo Buteler destacó el acuerdo alcanzado y el clima con el que el Municipio llega al cierre del año. “Hicimos un ofrecimiento que, gracias a la austeridad, a la transparencia y a la eficiencia en el uso de los recursos de los contribuyentes, nos permite terminar el año con paz social y con una buena relación con los trabajadores del Estado”, expresó el jefe comunal.

Con la firma del acta paritaria, Cipolletti cierra un año de negociaciones intensas, pero con un acuerdo que brinda certidumbre a los trabajadores municipales y deja allanado el camino para retomar el diálogo salarial en los primeros meses de 2026.