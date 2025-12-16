Se definió el horario de comercio el 24 y el 31 de diciembre

El sindicato notificó a la secretaría de Trabajo a qué hora deben cerrar los locales. Comerciantes cuestionaron el "condicionamiento".

La Asociación de Empleados de Comercio anunció el horario de cierre de los locales en víspera de Navidad y Año Nuevo , noticia muy esperada por los trabajadores del sector. A diferencia de otros años, el tope del horario laboral no se presentó como un acuerdo entre comerciantes y trabajadores.

El horario anticipado de cierre de comercios el 24 y el 31 de diciembre surge habitualmente de un acuerdo entre la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) y la Cámara de Industria y Comercio, pero este año venía demorado ya que desde la CIC advirtieron su intención de extender la jornada algunas horas más de lo habitual.

A menos de una semana de la primera fecha festiva, la AEC envió una notificación formal a la Secretaría de Trabajo para notificar cuál será el horario en el que trabajará el personal. El escrito, tajante en los horarios y con advertencias de conflicto en caso de no ser respetado, también se distribuye en los locales de Cipolletti y Fernández Oro .

Referentes del ámbito mercantil aseguraron a LM Cipolletti que se respetará el planteo de los trabajadores, pero cuestionaron al sindicato por "condicionar el horario de trabajo".

El acuerdo de horario se estableció tras numerosas fiestas de fin de año marcadas por las bombas de estruendo que el sindicato detonaba en comercios que no cerraban al mediodía. Así, la jornada previa a Nochebuena comenzó a extenderse. Primero se pactó a las 14 y, luego, a las 16. Este año coincidirá con los horarios de cierre de comercios en Neuquén.

Desde la CIC advirtieron recientemente que había un pedido para que los comercios de pequeñas superficies -todos los que no sean supermercados- cierren a las 18. Se esgrimió como fundamento la búsqueda de incrementar las ventas, que son bajas en la mayoría de los rubros.

Sin acuerdo y con la posibilidad de conflicto latente, Luis Antonio Torres, secretario adjunto, y Jonatan Montecino, secretario gremial de la Asociación Empleados de Comercio de Cipolletti, advirtieron a la secretaría de Trabajo y las cámaras de comercio de Cipolletti y Fernández Oro que el personal encuadrado en el convenio colectivo de trabajo 130/75 deberá ser liberado en los siguientes horarios:

Miércoles 24 de diciembre a las 16.

Miércoles 31 de diciembre a las 13.

Críticas por la presión de los empleados de comercio

El anuncio del sindicato contempló, además, que "imponer a los trabajadores a concurrir a sus tareas esos días después de el horario mencionado resulta un agravio a los más caros sentimientos de los trabajadores", lo que podría derivar en conflicto. El planteo de Torres y Montecino sugiere que para estas fiestas no hubo acuerdo.

Los comerciantes proponían correr el horario de cierre del miércoles 24 hasta las 18, porque se trata de la jornada de mayor volumen de ventas en muchos rubros. Un dirigente de la CIC apuntó contra el gremio por ser inflexible. "El sindicato podría haberse asegurado que la liquidación de horas extras quede registrada en recibo de sueldo en caso de llegar a un acuerdo porque los trabajadores manifestaron chance de horas extras" por las Fiestas de Fin de Año.

La AEC exigió a trabajo que "arbitre las medidas" necesarias para que se respete el horario de cierre en la víspera de las fiestas, pero desde la CIC advirtieron que se respetará el planteo, más allá de las críticas.