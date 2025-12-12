En Cipolletti, un sector tendrá descanso extra por Navidad y Año Nuevo

El 24 y 31 de diciembre sea día no laborable para un sector de trabajadores de la ciudad, mientras se espera resolución de la provincia. ¿A quiénes alcanza la medida?

El Ejecutivo municipal de Cipolletti decretó asueto administrativo para los empleados municipales los días 24 y 31 de diciembre, en el marco de las celebraciones de fin de año. La medida quedó oficializada a través de la Resolución 1646/25 y alcanza a todo el ámbito de la Municipalidad, con el objetivo de facilitar la celebración de la Nochebuena, la Navidad y el Año Nuevo, y promover el encuentro familiar del personal.

Desde el Municipio se informó que, pese al asueto, se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales y la atención al vecino , por lo que áreas clave continuarán operativas con guardias mínimas. La disposición se inscribe en una práctica habitual de los últimos años, en la que el gobierno local otorga estas jornadas no laborables al personal municipal en fechas sensibles del calendario.

La resolución alcanza exclusivamente a la órbita municipal y, por el momento, la Provincia de Río Negro no confirmó si adoptará una medida similar para los trabajadores de la administración pública provincial. Sin embargo, fuentes consultadas señalaron que no se descarta que el Gobierno provincial avance en el mismo sentido, tal como ocurrió en años anteriores, cuando se otorgaron asuetos administrativos en las vísperas de Navidad y Año Nuevo para la planta provincial. La definición podría conocerse en los próximos días.

ECP TRANSITO (2).JPG Estefania Petrella

Mientras tanto, la decisión municipal volvió a instalar una pregunta recurrente en esta época del año: ¿habrá fin de semana largo para Navidad? La expectativa de muchos trabajadores y familias gira en torno a la posibilidad de sumar días de descanso que permitan viajes cortos o una recuperación tras las celebraciones.

De acuerdo al calendario oficial establecido por el Gobierno nacional, el último feriado del año es el jueves 25 de diciembre, correspondiente a la Navidad. A diferencia de otros años, no se dispuso que el viernes 26 sea declarado feriado puente ni “día no laborable con fines turísticos”. Esto significa que, a nivel nacional, no habrá fin de semana largo y que el viernes será un día laboral normal para la mayoría de las actividades.

La aclaración resulta clave para evitar confusiones: el asueto municipal del 24 de diciembre no implica un feriado nacional ni provincial, sino una medida administrativa local que alcanza únicamente a los empleados del Municipio de Cipolletti. En el mismo sentido, el 31 de diciembre tampoco configura un feriado, aunque sí será día no laborable para el personal municipal, con servicios esenciales garantizados.

calendario Indican que la medida iría en línea con una estrategia orientada a fortalecer el turismo interno y replicar el impacto económico del último feriado.

Calendario 2026: los feriados inamovibles

En paralelo, el Gobierno nacional ya definió el esquema de feriados inamovibles para 2026, que son aquellos que se cumplen en la fecha establecida, sin posibilidad de traslado. Para los trabajadores registrados implican descanso obligatorio, y para quienes deban prestar tareas, la legislación prevé el pago de una remuneración especial.

Los feriados inamovibles del 2026 serán:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

De este modo, Cipolletti se encamina a cerrar el año con asueto administrativo para su personal municipal, sin asueto extra a nivel nacional para Navidad y a la espera de una definición provincial que, aunque aún no fue confirmada, podría replicar lo dispuesto por el Ejecutivo local, como ocurrió en ciclos anteriores.