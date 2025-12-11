Último recorrido de Cipo Limpia: fechas, barrios y todos los detalles

El programa de recolección de residuos voluminosos recorrió más de 20 barrios este año. También se sumó la campaña Cipo Limpia Itinerante.

El último recorrido del año tendrá lugar el viernes 12 y sábado 13 de diciembre.

El programa Cipo Limpia destinado a la recolección de residuos voluminosos tendrá el último recorrido de 2025 . La iniciativa de la Municipalidad de Cipolletti confirmó que la última edición del año se llevará adelante el viernes 12 de 7 a 16 y el sábado 13 entre las 7 y 12. Cipo Limpia se desarrollará en el Barrio El Manzanar y Villa Alicia durante las dos jornadas.

El sector delimitado para recolectar los desechos está delimitado por la calle Las Heras, General Paz, Paso de los Libres y Toschi . Durante ambas fechas, las viviendas ubicadas dentro del cuadrante podrán colocar los residuos voluminosos descartados en la vereda , sin bloquear el paso peatonal, para que el personal de Servicios Públicos complete el retiro de los desechos.

Se trata de un servicio municipal totalmente gratuito y está orientado a facilitar el descarte de elementos de grandes dimensiones, para despejar el interior de las viviendas, los patios y balcones . La posibilidad de descartar elementos de gran tamaño desde la vereda del hogar, constituye un beneficio para los vecinos que no disponen de un vehículo y para aquellos que necesitan hacer una limpieza a fondo.

Entre los materiales permitidos se incluyen muebles, electrodomésticos grandes, escombros, hierros, chapas, ramas y restos de poda acumulados en patios o depósitos particulares. El objetivo es reducir la descarte de basura en lugares públicos de la ciudad y la conformación de microbasurales.

cipo limpia El objetivo del programa Cipo Limpia es reducir el descarte de basura en lugares públicos y la disminución de la formación de microbasurales.

Que elementos no se pueden descartar en el programa Cipo Limpia

Quedan excluidos los residuos domiciliarios, aparatos electrónicos pequeños, hojas secas, cartones y papel, ya que este tipo de desechos tienen un circuito diferente dentro de la gestión municipal.

Con este cierre anual, Servicios Públicos destacó los resultados obtenidos durante 2025 en una iniciativa que tuvo gran aceptación de los vecinos. Durante este año, se realizaron 12 recorridos, que abarcaron más de 20 sectores y barrios distribuidos en diferentes puntos de la ciudad de Cipolletti.

Cipo limpia.png La Municipalidad de Cipolletti anunció que el último recorrido del año será en el Barrio El Manzanar y Villa Alicia. Gentileza

Estadísticas municipales de Cipo Limpia

El cronograma incluyó zonas diversas y de alta densidad habitacional. Entre ellas se encuentran los barrios Puente 83 Sur, Martín Fierro, Tres Luces, calle Ciega, Puente 83 Norte, Puente Madera, Pichi Nahuel, Arévalo, El 30, 2 y 10 de Febrero, Del Trabajo, San Lorenzo, Ferri, CGT, Obrero A y B, Mercantil y el Distrito Vecinal Noreste

En promedio, el dispositivo completó dos recorridos mensuales, con la recolección estimada de 300 metros cúbicos de residuos voluminosos en cada jornada. El programa mantuvo como ejes centrales la reducción de microbasurales y el fortalecimiento del cuidado ambiental.

cipo limpia (2).jpg Durante el 2025, Cipo Limpia tuvo dos recorridos mensuales. Archivo

Cipo Limpia Itinerante

Este año, como forma de mejorar la gestión de residuos urbanos y voluminosos, se sumó la campaña Cipo Limpia Itinerante. Se trata de una iniciativa de Servicios Públicos que colocaron contenedores en diferentes barrios para que los vecinos puedan depositar basura voluminosa como muebles, ramas/restos de poda, escombros, hierros y chapas.

La campaña tuvo un gran éxito y una gran respuesta de los vecinos de los barrios Nueva Esperanza, Los Sauces, Labraña y 2 de Agosto. La aceptación de la propuesta por parte de la ciudadanía se reflejó en la reducción de la acumulación de basura en espacios públicos y en viviendas y patios de vecinos de Cipolletti.