El cronograma del Cipolletti Limpia para esta semana: ¿pasa por tu barrio?

La Municipalidad difundió las zonas por las que continuará esta semana el programa de recolección de grandes residuos que ya es un éxito.

Cipo Limpia, el programa que busca gestionar mejor los residuos y sigue su periplo por los barrios.

La campaña “ Cipolletti Limpia Itinerante” continúa a toda marcha por cada rincón de la ciudad. Desde este martes hasta el jueves recorrerá el barrio Los Sauces. Y entre viernes y sábado llegará a otra popular zona de Cipolletti. Aquí te contamos todo.

El Municipio, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, coloca contenedores en el sector del espacio verde del barrio, para que los vecinos puedan depositar basura voluminosa como electrodomésticos grandes, muebles, ramas, restos de poda, escombros, hierros y chapas. Cabe aclarar que no se permite arrojar residuos domiciliarios comunes.

Durante la campaña se recorren diferentes barrios de la ciudad por dónde no pasó el Programa Cipo Limpia. Se colocan los contenedores tipo roll off para que los vecinos puedan llevar sus residuos de gran tamaño, y luego el Municipio los retira con la hidrogrúa.

Cipo limpia (1).png

Como se sabe, el Cipolletti Limpia Itinerante inició de manera exitosa en el mes de agosto en el barrio La Nueva Esperanza, dónde se retiraron 6 cargas completas de contenedores roll off y 6 cargas completas de contenedores chicos, de basura de gran tamaño.

Acá también lo estaban esperando al Cipolletti Limpia

El próximo recorrido del Cipolletti Limpia se realizará el viernes 12 de septiembre, de 8 a 17 y el sábado 13 de 8 a 12. El recorrido estará comprendido por las calles Circunvalación Perón, J.M Paris, Mosconi y Espinosa.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos se informó que durante el presente año el Cipolletti Limpia ya recorrió más de 14 barrios, y realizó en promedio dos recorridos por mes, llegando a recolectar aproximadamente 300 metros cúbicos de basura de gran tamaño, en cada fecha.

El programa municipal ya está instalado en la ciudad, es un servicio gratuito que está destinado para que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos y de grandes dimensiones que se encuentran acumulados en sus viviendas y/o patios.

Es importante dejar la basura de gran tamaño sobre la vereda, sin obstruir el paso de los transeúntes para que el personal de Servicios Públicos pueda realizar el trabajo de recolección.

¿Qué cosas sí se pueden sacar?

-Electrodomésticos grandes

-Muebles

-Ramas/ restos de poda

-Escombros, hierros y chapas

¿Qué no se puede sacar?

-Residuos domiciliarios

-Aparatos electrónicos

-Hojas secas

-Cartones y papeles

Según las estadísticas de la Muni, el Cipolletti Limpia recorrió durante el presente 2025 los barrios Puente 83 Sur y Martín Fierro; Tres Luces y calle Ciega; Puente 83 Norte y Puente Madera; Pichi Nahuel y Arévalo; Sector de El 30; 2 de Febrero, 10 de Febrero, Del Trabajo y San Lorenzo; Ferri.

Objetivos de Cipolletti Limpia

Es una iniciativa que busca mejorar la gestión de residuos urbanos y voluminosos como muebles, electrodomésticos o escombros. Objetivos de la campaña:

-Facilitar el descarte responsable de residuos voluminosos.

-Reducir la acumulación de basura en espacios públicos y viviendas/patios.

-Evitar la generación de microbasurales.

-Promover la conciencia ambiental y el reciclaje.

-Optimizar la logística de recolección para servicios municipales.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos cuidar los contenedores para que los mismos puedan ser reutilizados en otros sectores y entre todos podamos construir una ciudad más ordenada y limpia.