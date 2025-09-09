Qué chances tiene Cipo de entrar la Copa Argentina del 2026

El albinegro será local de Olimpo el próximo domingo. Tiene que ganar y esperar que se le den otros resultados.

La mala noticia para Cipo , después del empate sin goles ante Atenas de Río Cuarto, es que ya no podrá ingresar a los cuartos de final por el primer ascenso al Federal A. Sin embargo, en la última fecha de la zona Campeonato, todavía le queda un objetivo posible que es entrar a la Copa Argentina, para la cual hay cinco cupos en el grupo.

Para ello, los dirigidos por el Chango Cravero deberán ganarle a Olimpo el próximo domingo a las 15, que será el horario unificado para todos los partidos de la zona A, en el cierre de la segunda fase.

Con Ciudad Bolívar ya clasificado, Olimpo y Argentino de Monte Maíz necesitan un punto para no depender de nadie, e incluso podrían entrar entre los cuatro perdiendo sus partidos.

Cipo necesita ganar en La Visera y esperar que Atenas o Costa Brava pierdan frente a Argentino y Deportivo Rincón respectivamente. En caso de haber empate en esos dos encuentros, al Capataz no le alcanzará con ganarle a Olimpo.

Villa Mitre, que tiene fecha libre, y Kimberley de Mar del Plata, ya no tienen chances de nada en esta etapa. Ambos ya saben que junto al albinegro irán a los cruces por el segundo ascenso contra los equipos que vienen de la Reválida.

El Dragón completará el fixture enfrentando a Bolívar.

tabla de posiciones federal a 7 de septiembre

No se logró el primer objetivo, pero esto sigue

El empate sin goles frente a Atenas de Río Cuarto representó otra frustración para el plantel de Cipo, que no hizo una segunda fase como se esperaba, sobre todo porque había sido el mejor del país en la etapa regular.

"Fue un partido difícil, duro. Típico de la categoría, muy friccionado, donde nosotros tuvimos nuestras posibilidades y por ir a buscarlo en el segundo tiempo dejamos espacios y ellos tuvieron dos posibilidades también. No quedó para ninguno de los dos y el empate no nos sirvió de nada", comenzó diciendo Yago Piro a LM.

El marcador central volvió a la titularidad después de un desgarro y lo hizo como lateral derecho, aunque de a ratos la línea de fondo quedó con tres centrales con él más Yair Marín y Jeremías Langa.

"Ahora a pensar en Olimpo, ganar sí o sí para entrar a la Copa Argentina y pensar en lo que viene, que por más que sea largo, las esperanzas y las posibilidades están intactas, así que hay que seguir trabajando de esta manera y corrigiendo cuestiones futbolísticas para llegar de la mejor manera a los cruces", declaró el zaguero.

yago piro vuelta cipo.jpg Yago Piro volvió a La Visera y habló con la prensa el viernes. Foto: gentileza Leo Sánchez, Cipo Pasión

Mientras tanto, desde la dirigencia aspiran a que la gente se motive con el partido y así meter una buena recaudación. Hasta ahora, el clásico con Olimpo de la primera fase fue el partido con más público en La Visera en el año. Aquella vez fue victoria 2 a 1 para los del Chango, que si bien ya no pueden clasificar entre los cuatro, todavía tienen chances de pelear por ascender y entrar a la Copa Argentina.

Por otra parte, será interesante ver qué respuesta hay del público tras los incidentes que hubo después del último partido en La Visera, donde varios la pasaron mal cuando una facción de una de las barras se enfrentó con la policía en el ingreso a la platea.