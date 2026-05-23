Cipo presentó "La Armadura 2026", con la llegada de los nuevos sponsors

Con respaldo público y privado, el Albinegro renovó su indumentaria para la segunda parte de la temporada en el Federal A.

El año del centenario de Cipo ya tiene una nueva imagen dentro de la cancha. En una temporada cargada de simbolismo para la institución fundada en 1926, el club presentó oficialmente la indumentaria que acompañará al plantel en el Federal A y que será estrenada este domingo, cuando el Albinegro reciba a Atenas de Río Cuarto en La Visera .

La camiseta fue presentada bajo la consigna “La Armadura 2026” , una definición que conecta el peso histórico del aniversario con el presente deportivo del equipo. Después de disputar los primeros partidos del campeonato con modelos sin sponsors, más allá de la marca proveedora, Cipo saldrá a jugar con una versión renovada y con el respaldo visible de distintas empresas e instituciones que acompañan su participación en la tercera categoría del fútbol argentino.

Uno de los puntos centrales de la nueva indumentaria es la incorporación de los sponsors. En el frente de la camiseta estará Banco Patagonia, mientras que en la espalda aparecerán TSB, el Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti. En hombros y mangas tendrán presencia Davitel, BMK y MyM.

El short también tendrá acompañamiento comercial e institucional, con los logos de Casinos del Río, Laboratorios IDAC y nuevamente el Gobierno de Río Negro. De esta manera, el club refleja en su indumentaria el apoyo de distintos sectores de la comunidad para afrontar una temporada exigente, en lo deportivo y también en lo organizativo.

La palabra de Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión de fútbol de Cipo

En ese sentido, Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión de fútbol, dialogó con LM y destacó la llegada de los nuevos auspiciantes: “El domingo ya tenemos todos los sponsors como queríamos. Es otra imagen. La verdad que muy contento porque los sponsors son más que importantes acá en la ciudad. Quiero agradecerles a todos los que aportaron su granito de arena, como el Gobierno provincial y Municipal, que ayudaron a que nos abran las puertas. A los sponsors también, seguramente antes de auspiciar revisaron cómo estaba el club y confiaron en nosotros”.

Además, destacó el ingreso de dinero que significa para una institución que ya tiene sus cuentas ordenadas: “Hay que cumplir. Necesitamos el apoyo de todos, de la gente, que nos ayuda con su entrada. Como el club está ordenado, pudimos tener los sueldos al día. Los viajes, colectivo propio… no se debe nada”.

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Los anuncios no se detuvieron allí. Bastías adelantó que próximamente saldrá una edición especial de la camiseta por los 100 años del club. “Seguramente la empresa que nos viste sacará una indumentaria especial para el festejo de los 100 años”. Por otro lado, la institución hará una celebración que busca estar a la altura: “Ya cerramos el lugar para la cena de los 100 años en Finca la Nonina. La idea es meter 1000 personas, con premios, sorteos. Y se vienen mejores anuncios”.

La presentación se realizó este viernes 22 de mayo, desde las 19, en el Bar 1946, ubicado en la sede central del Club Cipolletti. El evento contó con la presencia de dirigentes, representantes de las firmas auspiciantes, autoridades provinciales y municipales, socios e hinchas. El evento también contó con la presencia de los distintos presidentes de las gestiones anteriores. Entre ellos, uno de los más importantes: Roberto Rapazzo.

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El estreno oficial será este domingo a las 15:30, cuando Cipo reciba al puntero Atenas de Río Cuarto por la fecha 10 de la Zona 3 del Federal A. El encuentro tendrá arbitraje del bahiense Fernando Marcos y marcará un momento especial para el club: la primera presentación en cancha de la camiseta del centenario.

El partido llega en un tramo importante de la etapa clasificatoria. Cipolletti, que llegó a estar en lo más alto de la zona, quedó en el quinto puesto luego de cumplir con la fecha libre. En las próximas semanas empezará a definirse el panorama de cada equipo de cara a la zona campeonato y la Reválida, por lo que el duelo ante Atenas tendrá valor deportivo y también emocional para todo el mundo albinegro.