Se vienen días de lluvia y viento en Cipolletti: ¿Cuándo será?

El pronóstico del SMN anuncia inestabilidad desde el martes hasta el jueves, con precipitaciones más intensas en gran parte de la provincia.

El clima vuelve a ser protagonista en la región. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que, tras un inicio de semana estable y con temperaturas agradables , se aproximan jornadas de inestabilidad que traerán lluvias a la ciudad de Cipolletti . Según el parte oficial, el fenómeno se extenderá principalmente entre el martes y el jueves.

Este martes se prevé un aumento de nubosidad y la posibilidad de chaparrones aislados durante la tarde y la noche, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. Mientras las temperaturas serán agradables, se estima que la mínima será de 10°C y ascenderá hasta los 20°C . Además, se espera viento durante todo el día, las ráfagas oscilarán entre los 40 y 59 km/h.

El miércoles , la situación se repetirá: las precipitaciones podrían llegar en distintos momentos del día, aunque siempre con baja a moderada probabilidad. Se estima que la temperatura más baja se registrará durante la mañana y será de 11°C, mientras que la máxima alcanzaría los 19°C. El viento se hará sentir con más fuerza, con ráfagas de entre 60 y 78 km/h.

Viento aéreo .jpg

Para el jueves, en tanto, el SMN mantiene los mismos valores de chance de lluvias, lo que marca un escenario de tres días consecutivos con inestabilidad en la ciudad. La temperatura máxima podría llegar a los 23°C y el viento llegaría durante la noche con ráfagas de 50 km/h

Aunque no se esperan tormentas fuertes ni acumulados significativos en Cipolletti, el organismo nacional advierte que las precipitaciones podrían darse en forma de chaparrones dispersos, por lo que se recomienda precaución a la hora de circular.

Recomendaciones y perspectiva

El SMN recuerda que, aunque las probabilidades de lluvias en Cipolletti no implican necesariamente tormentas fuertes, las precipitaciones aisladas pueden afectar la visibilidad y las condiciones de circulación.

La perspectiva para el fin de semana es más alentadora. Desde el viernes, se presentan bajas probabilidades de lluvias y un aumento paulatino de las temperaturas, con máximas que superarán los 20 grados en el norte y centro neuquino.