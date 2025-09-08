Fuertes operativos en el Alto Valle: secuestros e imputaciones en Catriel, Cipolletti y Fernández Oro

Los distintos procedimientos fueron ordenados por la Justicia provincial y federal en la zona del Alto Valle oeste. La Unidad Regional 5 estuvo a cargo de llevarlos a cabo.

Durante el fin de semana, personal policial dependiente de la Unidad Regional 5 realizó una serie de operativos dispuestos por la Justicia provincial y federal . Las intervenciones incluyeron allanamientos, controles vehiculares y demora s, con resultados que abarcaron desde la recuperación de bienes robados hasta imputaciones por delitos de distinta índole.

El despliegue se llevó a cabo en Catriel, Cipolletti y Fernández Oro, y permitió secuestrar elementos vinculados a causas penales, municiones, estupefacientes, además de recuperar una bicicleta denunciada como robada. Varias personas quedaron notificadas e imputadas por delitos como amenazas agravadas, resistencia a la autoridad, encubrimiento y tenencia de drogas.

El viernes por la mañana, efectivos de la Comisaría 26 de Oro, junto al Gabinete de Criminalística, allanaron una vivienda ubicada sobre Avenida Roca, en el marco de una investigación por amenazas. En el domicilio se secuestraron seis teléfonos celulares, cuatro vainas servidas de distintos calibres y una vaina percutada de 7.62, que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

Intervenciones en Cipolletti

El sábado, la Comisaría 45 allanó una vivienda en calle Chichinales al 1600, donde reside un joven investigado por amenazas agravadas con arma. En el lugar se encontraron municiones y una pequeña cantidad de marihuana. La fiscalía ordenó la apertura de causas paralelas por infracción a la Ley de Drogas y por tenencia ilegal de municiones, notificando a dos personas presentes en la vivienda.

Procedimientos en Catriel

Ese mismo sábado, en un domicilio ubicado en calles San Juan y Líbano, se realizó otro allanamiento. Aunque no se encontró el objeto principal de la investigación, en la vivienda hallaron municiones y 44 gramos de cannabis, lo que derivó en la intervención del fuero federal. La sustancia fue secuestrada por personal de Toxicomanía y el propietario quedó notificado en el lugar.

Ya en la madrugada del lunes, tres hombres oriundos de Neuquén fueron demorados en Catriel mientras trasladaban una bicicleta robada horas antes en las inmediaciones del Banco Patagonia. El rodado coincidía en características y número de cuadro con la denuncia previa. Uno de los demorados fue imputado por encubrimiento.

Control vehicular en Ruta 151

Ese mismo día por la tarde, personal del Cuerpo de Seguridad Vial, en conjunto con SENASA, realizó un control sobre la Ruta Nacional 151, en el límite con La Pampa. Allí detectaron a una mujer que transportaba en una Ford Ecosport unos 15 kilos de carne sin resguardo sanitario. Ante su negativa a identificarse y a entregar la mercadería, la fiscalía de Catriel dispuso su imputación por resistencia a la autoridad, además del decomiso de la carga y el secuestro del vehículo.

Desde la Unidad Regional 5 destacaron la coordinación entre las distintas dependencias, que permitió intervenir en hechos de diversa naturaleza: amenazas, resistencia a la autoridad, delitos contra la propiedad e infracciones federales. Señalaron además que cada procedimiento aportó elementos clave para avanzar en las investigaciones judiciales en curso.