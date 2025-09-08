Violó a un niño en reiteradas oportunidades y cumplirá una pena de 6 años de cárcel

El condenado cometió los hechos en distintos domicilios de Centenario. Amigos de la víctima observaron un ataque sexual y no dudaron en contar lo sucedido.

El acusado había aceptado, en forma previa, su responsabilidad por los abusos reiterados que sufrió el niño.

Un hombre cumplirá una pena de 6 años de cárcel efectiva por la violación de un niño en reiteradas oportunidades. En un primer momento, el acusado había aceptado su responsabilidad por los hechos.

Por pedido de la fiscal del caso Carolina Mauri, un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva por abusar sexualmente de un niño de su entorno, en dos viviendas de la ciudad de Centenario.

El acusado, además de cumplir la pena, será inscripto en el registro de agresores sexuales (Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual – RIPeCoDIS ).

El juicio se llevó adelante en la Ciudad Judicial de Neuquén.

Para solicitar la condena, Mauri valoró como agravantes la edad de la víctima y el concurso entre los delitos. Como atenuantes, la fiscal tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales computables y la asunción de responsabilidad por parte del condenado.

La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Andrea Rapazzo, quien intervino como querellante institucional en representación de la víctima, adhirió al monto de la pena requerido por la fiscal del caso.

Reconoció su responsabilidad

En una audiencia de procedimiento abreviado realizada en agosto, el hombre fue declarado penalmente responsable como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.

El tribunal colegiado encargado de fijar la pena, integrado por los jueces Richard Trincheri, Juan Encina y Lucas Yancarelli, avaló el pedido de las partes acusadoras e impuso 6 años de prisión de cumplimiento efectivo más la inscripción del condenado en RIPeCoDIS.

Si bien fue condenado, la identidad del hombre se reserva con el objetivo de resguardar la intimidad de la víctima y su grupo familiar.

De acuerdo a la hipótesis del caso que describió la fiscalía, el acusado reconoció haber abusado sexualmente de un niño de su entorno en dos momentos distintos. El primer hecho fue cometido entre 2019 y 2021, en una casa ubicada en Centenario. Para cometer el abuso el acusado se aprovechó de la confianza que tenía con la víctima.

El segundo ataque sexual tuvo lugar el 9 de abril de 2024 a la madrugada, en otro domicilio de la misma ciudad. Allí, el violador cometió el abuso a la madrugada y fue sorprendido por dos amigos del niño que vieron lo que ocurría y salieron corriendo.

Anularon un sobreseimiento

Otra investigación por el abuso de un niño dio un giro destacado la semana pasada, cuando el TSJ anuló un sobreseimiento que beneficiaba a un hombre que está bajo sospecha por las violaciones reiteradas de un nene durante los años 2022 y 2023 en esta ciudad.

Por pedido del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y del fiscal del caso Manuel Islas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) comunicó que la causa penal en contra del acusado tenía que seguir adelante.

La decisión fue adoptada por los vocales Soledad Gennari y Evaldo Moya, y respaldó el planteo de los representantes del MPF: habían requerido que se deje sin efecto el sobreseimiento por vencimiento de los plazos del acusado, dispuesto por un Tribunal de Impugnación (T.I.) en abril pasado, con el voto mayoritario de las juezas Patricia Lupica Cristo y Florencia Martini.

Con el fallo del TSJ, se deberá realizar una audiencia de control de la acusación para definir el paso del caso a la etapa de juicio.