Se casaron en enero, se divorciaron en junio: el detalle que sorprendió a la Justicia

Una pareja de rionegrinos se separó formalmente en tiempo récord. El trasfondo de un caso que no deja de sorprender.

Si bien los divorcios son cada vez más frecuentes en Río Negro , en el país y en el mundo, que una pareja dure apenas cinco meses como casada no deja de llamar la atención. Los protagonistas de este atípico cado habían contraído matrimonio en enero de este año y decidieron poner fin a su unión legal en tiempo récord . Este fue el caso de una pareja de El Bolsón, quienes decidieron unirse en matrimonio y transitar un divorcio en un período extremadamente corto.

El otro dato que sorprendió, aunque gratamente, a las autoridades fue la madurez de ambos para llegar a un rápido entendimiento. "Es que suelen ser conflictivas estas instancias, máxime cuando es tan repentina la disolución del matrimonio y se genera la lucha de intereses en medio del odio y el resentimiento", explicaron las fuentes.

En ese sentido, el trámite se resolvió de forma rápida y pacífica en el Juzgado Multifarios de El Bolsón , debido a que ambas partes prestaron su conformidad y no existían motivos de disputa legal.

Durante el proceso judicial se constató que no había hijos en común ni bienes registrables para dividir. La persona que inició la demanda presentó una propuesta vinculada a unos ahorros generados durante el breve matrimonio, la cual fue aceptada por la otra parte tras ser notificada.

Casamientos Cipolletti 2026 La pareja se unió en matrimonio en enero de este año. Alejo Maimo

Al no haber reclamos patrimoniales ni familiares pendientes, la causa quedó lista para el dictado de la sentencia de forma inmediata. La jueza a cargo del caso decretó el divorcio y declaró disuelta la comunidad de gananciales basándose en la legislación nacional vigente.

Los fundamentos del fallo

En los fundamentos del fallo, se recordó que el Código Civil y Comercial establece que el divorcio puede ser solicitado por uno solo o por ambos integrantes de la pareja, y que este debe ser dictado por un juez.

El sistema actual rige bajo la modalidad de divorcio incausado, lo que significa que la ley ya no exige invocar culpabilidades, causas o responsabilidades por la separación. El proceso se fundamenta exclusivamente en la autonomía de la voluntad: basta con que uno de los cónyuges no desee continuar con el matrimonio para que se dé lugar a la ruptura del vínculo.

ECP FUERO DE FAMILIA PODER JUDICIAL (4) La Justicia resolvió el pago de $20 millones a una mujer tras un divorcio. Estefania Petrella

Aunque la ley requiere una propuesta reguladora sobre los efectos de la separación, la falta de acuerdo en esos puntos tampoco frena la sentencia de divorcio. Las estadísticas del fuero de Familia en Río Negro. Este tipo de resoluciones refleja una realidad constante en los tribunales provinciales.

Los divorcios se ubican entre los trámites más habituales del fuero de Familia en Río Negro. Según el relevamiento anual oficial, durante todo el año 2025 se registraron 1.277 trámites de divorcio en la provincia, consolidándose como uno de los procesos más frecuentes dentro de la conflictividad familiar.

Para atender esta demanda, la disolución del vínculo matrimonial se tramita actualmente en 16 organismos judiciales distribuidos en todo el territorio de Río Negro. Las causas se reciben en los juzgados y unidades procesales de Viedma, General Roca, San Antonio Oeste, Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti.