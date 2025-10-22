Bombero voluntario sorprendió a su novia con una propuesta de matrimonio en un puente

En un gesto romántico, Máximo recibió el esperado “sí” de su prometida, una docente del pueblo de Barrancas. Todo ocurrió en el antiguo punto que unía las provincias de Neuquén y Mendoza.

Los momentos que marcan para siempre la vida de una pareja de novios suelen ser aquellos que nacen del corazón y están llenos de amor y emoción. Una propuesta de matrimonio es uno de esos. Es un gesto que demuestra el compromiso y el amor que una persona siente por otra, y es algo que se recuerda por toda la vida.

En este sentido, una pareja de Barrancas vivió un momento inolvidable el último domingo cuando Máximo Pardo, un bombero voluntario de la localidad, sorprendió a su novia Betty Araya, una docente del pueblo, con una propuesta de matrimonio en el antiguo puente del río Barrancas.

La sorpresa fue total para Betty, quien llegó al lugar con su familia para pasar la tarde y se encontró con una pancarta de grandes dimensiones que decía "Betty, te casarías conmigo?". Máximo, con el corazón en la mano, le pidió allí a su amada que se casara con él.

La novia, emocionada, aceptó la propuesta y ambos compartieron un momento lleno de amor y felicidad.

PUENTE CASAMIENTO 2

La propuesta

"Quería hacer algo que fuera inolvidable para Betty", conto el novio en su contacto con LM Neuquén. "Llevamos seis años juntos y sabía que este era el momento perfecto para pedirle que se case conmigo. Pero no solo es un paso importante para nosotros como pareja, sino que también representa la unión de dos mundos dedicados al servicio", añadió.

Y es que Betty, como docente, ha dedicado su vida a la educación y al desarrollo de los niños y jóvenes de la comunidad. Mientras que Máximo, como bombero voluntario, ha ofrendado desinteresadamente su vida a salvar otras vidas y a proteger bienes materiales. Juntos, forman un equipo perfecto.

"Este casamiento no solo es una unión de amor, sino también una fusión de dos pasiones", remarcó Máximo. A renglón seguido agregó que "mi novia y yo compartimos el mismo compromiso con la comunidad y estamos emocionados de seguir sirviendo unidos y a la par".

La pareja se conoció en Barrancas y desde entonces han compartido momentos inolvidables. Ahora, con este compromiso, están listos para enfrentar nuevos desafíos juntos.

Puente casamiento 3

El lugar

El antiguo puente sobre el río Barrancas, ubicado a 5 kilómetros de la localidad del mismo nombre, fue el escenario perfecto para este momento especial. El puente, que antaño unía la provincia de Neuquén con Mendoza, ahora es un lugar emblemático para la pareja.

"Este puente tiene un significado especial para nosotros", señaló Máximo. "Es un lugar donde hemos compartido muchos momentos juntos y quería que fuera el lugar donde le pidiera a Betty que se case conmigo", finalizó.