El doble drama de la familia de Ian, cómo ayudarlos y la estadística del miedo tras brote de varicela escolar

El momento más difícil para queridos vecinos de la zona. Por qué se agravó el cuadro y la contundente cifra que aportó la directora de la escuela.

Ian concurre al Cet 27 de Oro, donde el brote de varicela preocupa a toda la comunidad educativa y a las familias.

Una campaña solidaria comenzó a difundirse a través de las redes sociales para acompañar a la familia de Ian Alexander Luna , el adolescente de Fernández Oro que permanece internado en terapia intensiva con un cuadro de neumonía derivado de un brote de varicela en la escuela a la que asiste .

La situación familiar es especialmente delicada. Valeria, la madre de Ian, es actualmente el único sostén del hogar , ya que el padre del joven, Jorge , atraviesa un cáncer renal terminal con metástasis en pulmones e hígado y también se encuentra en estado grave.

Ian, estudiante del CET N° 27 de Fernández Oro , es uno de los 29 casos detectados en el brote de varicela que afecta a la institución educativa. Sin embargo, su situación se agravó debido a una condición preexistente, ya que se encontraba bajo tratamiento por epilepsia.

La enfermedad derivó en una “varicela hemorrágica”, una complicación poco frecuente que provoca sangrado en las ampollas características de la enfermedad e incluso en otros órganos.

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Según informó su madre, el adolescente se encuentra estable, aunque continúa atravesando un cuadro de “varicela grave”. Además, durante las últimas horas desarrolló una neumonía asociada a la enfermedad, precisó la directora del establecimiento Loreley Cabanay.

“La recuperación es lenta. El proceso de internación es día a día”, expresó Valeria en sus redes sociales, donde también explicó que desconoce cuánto tiempo más permanecerá hospitalizado.

La mujer también cuestionó la atención médica inicial que recibió su hijo en el Hospital. “Sean serios y responsables. Todavía desconozco las secuelas que pueden quedar en mi hijo”, manifestó.

Pedido de ayuda para afrontar gastos

Mientras acompaña a Ian durante la internación, Valeria lanzó un pedido de colaboración para afrontar los gastos que demanda el tratamiento de su hijo.

Actualmente, una de las principales urgencias es la compra de las cremas que el adolescente necesita para tratar las lesiones y erupciones en la piel.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago:

Alias: ian.579.acata.mp

ian.579.acata.mp Titular: Ian Alexander Luna

“Como todos ya saben, Ian continúa internado y no sé cuánto tiempo va a continuar internado. Su recuperación es lenta. Por lo que estoy pidiendo una colaboración para poder cubrir los gastos de Ian”, publicó la madre en sus redes sociales.

Qué dijo la directora del CET 27

La directora del CET N° 27, Loreley Cabanay, confirmó que “hasta el día de hoy son 29 casos, de los cuales ocho surgieron este jueves” e prometió a las familias que sientan "miedo" y cuyos hijos "necesiten faltar", considerar la particular situación y "reprogramar los exámenes".

En ese sentido, la máxima autoridad de la escuela aportó un dato contundente que refleja el temor a contagiarse: "hoy -por este viernes- vinieron 15 de los 603 alumnos que asisten a nuestro establecimiento educativo"

La directiva explicó que muchos estudiantes de la escuela no cuentan con el esquema obligatorio de vacunación debido a que la vacuna contra la varicela fue incorporada al calendario nacional en 2015, con una dosis a los 15 meses y un refuerzo a los 5 años.

cet 27s

“Recién nuestra población estudiantil dentro de dos años va a contar con el cronograma de vacunas correspondientes obligatorio. Nuestros alumnos no están vacunados porque no estaba como obligatoria en el carnet por su franja etaria”, señaló.

Ante esta situación, pidió a las familias que consulten en los vacunatorios y hospitales sobre las medidas de prevención para evitar nuevos contagios.

El estado de Ian preocupa a toda la comunidad educativa

Desde la escuela expresaron una profunda preocupación por la salud del estudiante. “Lo que más nos preocupa como comunidad educativa no es solo la propagación de los casos, sino que Ian, que es nuestro alumno, se pueda reponer y no tenga secuelas. Entendemos que es grave lo que está atravesando”, afirmó Cabanay.

La directora indicó que los contagios comenzaron a multiplicarse durante la semana del 26 de mayo, cuando se registraron 12 casos en un mismo curso, segundo quinta división, donde asiste Ian. Actualmente se reportan casos en distintos cursos e incluso en una docente.

Debido al avance del brote, la institución decidió adoptar medidas preventivas, incluyendo la suspensión temporal de talleres y la flexibilización de las inasistencias para estudiantes con síntomas o pertenecientes a grupos de riesgo.

“Si los alumnos necesitan faltar, la escuela va a acompañar esa trayectoria escolar y pedagógica. Los exámenes se van a reprogramar si es necesario”, aseguró en declaraciones a Radio de Oro

Asimismo, destacó que el establecimiento continúa siendo higienizado de manera permanente y que mantiene contacto con las autoridades sanitarias para monitorear la evolución de los casos.

Actividades suspendidas

En el marco de las acciones solidarias impulsadas para ayudar a la familia de Ian, desde la comunidad educativa recordaron que el bingo previsto para este fin de semana fue suspendido.

Mientras tanto, familiares, amigos, docentes y vecinos continúan difundiendo la campaña solidaria con la esperanza de acompañar a Ian en su recuperación y brindar apoyo a una familia que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.