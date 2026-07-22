Millonario plan para frenar el granizo: Río Negro lanza créditos por $14.000 millones

Las líneas de crédito fueron presentadas en Allen entre la Provincia y el CFI. Cómo se distribuyen.

El Gobierno de Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones ( CFI ) presentaron en Allen nuevas líneas de financiamiento por $14.000 millones destinadas a la incorporación de malla antigranizo y otras inversiones productivas estratégicas para la fruticultura regional.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck junto al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe , en un acto que contó además con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy .

La iniciativa apunta a ampliar la superficie protegida frente a eventos climáticos extremos, mejorar la calidad de la fruta y sostener la competitividad de una de las principales economías regionales de la provincia.

El granizo, una amenaza constante

Durante la presentación, Weretilneck remarcó el fuerte impacto que tiene el granizo en la actividad productiva, al señalar que una tormenta puede arrasar en minutos con meses de inversión y trabajo en las chacras.

El mandatario provincial sostuvo que este tipo de fenómenos implica la pérdida total del capital para muchos productores, lo que genera consecuencias directas en la economía familiar y en toda la cadena frutícola.

En ese sentido, subrayó que la incorporación de malla antigranizo no solo protege la producción, sino que además mejora la calidad final del producto, permitiendo acceder a mercados más exigentes.

Una política pensada a largo plazo

El gobernador enmarcó la medida dentro de una estrategia más amplia vinculada al cambio climático, al advertir que estos eventos ya no son excepcionales sino parte de una nueva realidad productiva que requiere respuestas sostenidas.

“Es un fenómeno que llegó para quedarse”, afirmó, al tiempo que destacó la necesidad de políticas permanentes que permitan mitigar los daños y asegurar la continuidad de la actividad agrícola en la región.

Weretilneck también consideró que el contexto actual resulta oportuno para impulsar estas herramientas, ya que permite anticiparse a mayores pérdidas futuras y consolidar un esquema productivo más resiliente.

Financiamiento para tecnología y protección

Las líneas del CFI están diseñadas para financiar inversiones orientadas a incorporar tecnología, mejorar las condiciones productivas y reducir el impacto de factores climáticos adversos en las explotaciones frutícolas.

En ese marco, la malla antigranizo se posiciona como una herramienta central, debido a su capacidad para disminuir daños directos y reducir defectos ocasionados por el sol y el viento en los cultivos.

Además, su implementación permite mejorar los rendimientos por hectárea y brinda mayor previsibilidad a los productores, tanto en la planificación de la cosecha como en el cumplimiento de los estándares comerciales.

Un instrumento innovador con proyección nacional

Por su parte, Lamothe destacó el trabajo conjunto con la Provincia para desarrollar una herramienta específica que inicialmente no existía dentro del esquema tradicional del organismo federal.

El funcionario explicó que el planteo de Río Negro obligó a repensar las herramientas disponibles, lo que derivó en la creación de un instrumento novedoso con potencial de replicarse en otras provincias con problemáticas similares.

Incluso, adelantó que, de resultar exitosa su implementación, la experiencia podría trasladarse a jurisdicciones como Mendoza, ampliando así el impacto de la política a nivel nacional.

El impacto de las últimas temporadas

La necesidad de avanzar en este tipo de medidas quedó en evidencia tras los daños registrados durante la temporada 2025-2026, cuando cuatro tormentas de granizo afectaron más de 7.100 hectáreas productivas.

Según datos oficiales, los eventos alcanzaron a 640 establecimientos y provocaron daños en el 25% del área cultivada, ubicándose como la segunda temporada más crítica de los últimos nueve años.

El impacto no solo se reflejó en la producción, sino también en la comercialización, ya que cerca del 20% de la fruta no pudo exportarse debido a los daños, reduciendo significativamente los ingresos del sector.

Un esquema integral de financiamiento

Los $14.000 millones anunciados por el CFI se integran a un esquema más amplio que alcanza los $39.000 millones, destinado a fortalecer la incorporación de malla antigranizo en toda la provincia.

Este entramado incluye además $15.000 millones en conjunto con el Banco Patagonia y otros $10.000 millones en gestión ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que serían administrados por Río Negro Fiduciaria.

A esto se suma el respaldo del Fondo de Garantía provincial (FOGARIO), considerado clave para facilitar el acceso de productores a estas herramientas financieras y potenciar su implementación.

Más inversión en maquinaria y valor agregado

En el mismo acto se anunció la creación de un nuevo fondo del Programa de Agregado de Valor y Renovación de Maquinarias (PAR Maquinarias), orientado a mejorar los procesos productivos en distintos sectores económicos.

El CFI destinará cerca de $3.000 millones para financiar equipamiento mediante leasing, con la posibilidad de avanzar posteriormente hacia una ventanilla permanente de financiamiento para todo el sector productivo.

Esta herramienta busca modernizar la infraestructura, optimizar la eficiencia y generar mayores oportunidades de agregado de valor en origen, fortaleciendo así la matriz productiva rionegrina.

Asistencia directa a productores afectados

La jornada incluyó también la confirmación del cronograma de pago del Fondo Compensador de Daños por Granizo, que distribuirá $2.947 millones entre productores afectados durante la última temporada.

Los pagos se realizarán en tres etapas: el 27 de julio, el 28 de agosto y el 28 de septiembre, brindando un alivio financiero clave para afrontar los costos de producción y sostener la actividad.

Este fondo se nutre de aportes compartidos entre productores y el Estado provincial, lo que permite generar un mecanismo solidario de asistencia ante emergencias climáticas.

La asistencia se complementa con $6.100 millones en créditos destinados a levantar la cosecha y realizar tareas culturales, además de la prórroga por un año en los vencimientos de financiamientos vigentes.

Estas medidas buscan garantizar la continuidad productiva en un contexto desafiante, marcado por la variabilidad climática y la necesidad de inversiones constantes para sostener la competitividad del sector.

De esta manera, la Provincia consolida una estrategia integral que combina financiamiento, asistencia y planificación a largo plazo, con el objetivo de proteger la producción y fortalecer la economía regional.