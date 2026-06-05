Video: Impresionante accidente paralizó los corazones en Cipolletti

La maniobra riesgosa por la que una camioneta cayó al canal. El siniestro vial ocurrió este viernes en horas de la tarde.

El vehículo realizó una maniobra brusca para esquivar a un automóvil, eso derivó en la caída al canal de riego.

En un impactante accidente, una camioneta blanca Renault Oroch terminó dentro de un canal en la intersección de calles Esmeralda y Rimmele , en pleno Cipolletti .

Según indicaron fuentes policiales a LM Cipolletti , el conductor del vehículo habría intentado esquivar otro automóvil, lo que habría provocado la pérdida de control y la posterior caída al canal . Una maniobra de riesgo que derivó en un susto mayúsculo para quien manejaba la camioneta.

De milagro, el siniestro solo arrojó daños materiales y no hubo que lamentar consecuencias fatales, ni siquiera heridos ya que el ocupante del vehículo "resultó ileso", confiaron los calificados voceros.

Vuelco canal

Efectivos policiales de la comisaría 45 del Anai Mapu, con apoyo de la 128 de Ferri, se hicieron presentes en el lugar, junto a personal de Tránsito y del Siarme, para atender la situación.

Varios antecedentes

El episodio no es un hecho aislado. Los accidentes en los que vehículos terminan dentro de los canales de riego son frecuentes en la zona,

De hechos, días pasados, un impactante vuelco se registró este miércoles sobre la Ruta N°65 cuando un automóvil perdió el control del vehículo y terminó en el interior de un canal de riego, justo al frente de un motel alojamiento, a solo kilómetros de la entrada de Allen.

El incidente de tránsito sucedió minutos después de las 18.00 cuando un vehículo Nissan Versa intentó esquivar a otro vehículo que se cruzó en el camino sobre la Ruta Chica. La maniobra derivó en un volantazo y el rodado cayó al canal de riego, frente al Motel Cucu.

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De acuerdo con las primeras versiones, la mujer perdió el control del rodado tras realizar una maniobra brusca para evitar un choque frontal. Al parecer, un vehículo no identificado se cruzó de carril y eso provocó la maniobra brusca de la conductora, el auto salió de la calzada y se incrustó dentro del canal lindero a la ruta.