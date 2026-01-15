Ardió en llamas el predio de un motel en Allen

Las llamas afectaron pastizales y un cerco perimetral del predio del albergue transitorio. Intervino Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil.

El foco principal del incendio había sido sofocado, pero horas más tarde las llamas se reavivaron.

Un incendio de grandes dimensiones se registró en el predio del Motel “Cucu” de Allen en horas de la mañana. El fuego se inició en el patio del lugar, donde las llamas afectaron pastizales y el cerco perimetra l de cañas. El siniestro movilizó a dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil para controlar la situación y evitar el avance del fuego.

El foco ígneo se desató en el sector externo del motel alojamiento, lo que provocó que se propague rápidamente debido a la vegetación seca y el material del cerco de cañas que facilitó la combustión. Además, las altas temperaturas registradas esta mañana podrían haber sido determinantes en el incendio.

Ante el avance de las llamas, se realizó un operativo en conjunto con dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil para controlar la situación. Tras un intenso trabajo, el incendio del foco principal fue contenido . Sin embargo, horas más tarde las llamas se reavivaron y motivaron una nueva intervención de los equipos de emergencia para combatir el fuego.

El operativo en conjunto evitó que el fuego alcance las instalaciones internas del "telo" o se extendiera hacia otros sectores. El hecho de que el fuego haya sido controlado rápidamente, benefició a los clientes del motel alojamiento, que no necesitaron interrumpir sus actividades en las instalaciones.

En paralelo, se indicó que se inició la investigación para determinar las causas que originaron el incendio.

Un vehículo ardió en llamas a metros del hotel transitorio

Un automóvil que transitaba por la Ruta 65 en sentido este-oeste se incendió por completo este miércoles, a solo metros de un albergue transitorio. El conductor del vehículo observó el humo que comenzó a salir del capot, estacionó al costado de la Ruta Chica y pudo salir por sus propios medios. No sufrió heridas, según relataron testigos del siniestro.

El hecho generó conmoción entre quienes transitaban por la zona, cuando observaron al Chevrolet Corsa color gris incendiarse rápidamente al costado de la Ruta chica. Según indicaron, el fuego avanzó rápidamente y envolvió al rodado en cuestión de minutos. Las llamas provocaron pérdidas totales y una densa columna de humo fue visible desde diferentes puntos de la zona.

El vehículo quedó estacionado a solo 400 metros del motel Cucú y en inmediaciones de uno de los accesos a la localidad de Allen.

El único ocupante del vehículo observó humo saliendo del capot y estacionó preventivamente en la banquina de la vía que conecta Allen-Cipolletti. Las llamas se propagaron por todo el rodado, sin embargo, el conductor logró salir por sus propios medios antes de que el fuego le provoquen quemaduras en su cuerpo.

Hasta el momento, no se informaron las causas que originaron el siniestro.